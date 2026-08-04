“สรรเพชญ”ดันแผนพัฒนาที่ดินสถานีธนบุรี ปั้น”ศูนย์กลางการแพทย์”เชื่อมศิริราช -ที่อยู่อาศัย-รถไฟฟ้า”

“สรรเพชญ”ดันแผนพัฒนาที่ดินรถไฟฯ สถานีธนบุรี 22 ไร่ จับมือ”ศิริราช”ผุด Medical Wellness Hub ยกระดับศูนย์กลางการแพทย์ ร่วมกับพัฒนาเชิงพาณิชย์ แหล่งที่พักอาศัย คาดศึกษาเสร็จปีนี้ หารือรูปแบบ ก่อสร้างประมาณ 3-4 ปี
วันนี้ (4 ส.ค. 2569) นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดประโยชน์พื้นที่บริเวณย่านสถานีรถไฟธนบุรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ณ พื้นที่ย่านสถานีธนบุรี ว่า พื้นที่ย่านสถานีธนบุรี มีเนื้อที่รวมประมาณ 148 ไร่ ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของ รฟท. เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อระบบรางหลายสาย ทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เปิดให้บริการแล้ว รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีส้มและรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อีกทั้งยังอยู่ติดกับโรงพยาบาลศิริราช ศูนย์การแพทย์ชั้นนำของประเทศ จึงมีศักยภาพอย่างยิ่งในการศึกษาพัฒนาเป็น “เมืองแห่งการแพทย์” (Medical District) เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบบริการสาธารณสุข การวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ในอนาคต
สำหรับแนวคิดเบื้องต้นบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช พัฒนาพื้นที่ระยะแรกประมาณ 22 ไร่ ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ประกอบด้วยศูนย์สนับสนุนการแพทย์ อาคารที่พักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่พักผู้ป่วยพักฟื้นและญาติผู้ป่วย พื้นที่นวัตกรรมสุขภาพ พื้นที่สีเขียวเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ และพื้นที่บริการที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดได้รับการออกแบบเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาพยาบาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ โครงการยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา จึงยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในแต่ละส่วน หากมีการดำเนินโครงการ จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จัดทำมาตรการรองรับผลกระทบ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้พักอาศัยเดิม ชุมชนโดยรอบ และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
เบื้องต้นมีแนวทางหลัก 2-3 รูปแบบ ได้แก่ การเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการ ก่อนให้โรงพยาบาลศิริราชเช่าพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ หรืออีกแนวทางหนึ่งคือ เอกชนร่วมลงทุนกับศิริราชในการพัฒนาโครงการ ตอนนี้ ต้องรอข้อเสนอจากโรงพยาบาลศิริราชว่าจะต้องการใช้พื้นที่ในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ศูนย์สุขภาพ หรือบริการทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบของโครงการ เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุด ”
นายสรรเพชญกล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานถึงข้อจำกัด และได้มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาในภาพรวม โดยได้มอบนโยบายให้ SRTA ดำเนินการใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. ศึกษาและพัฒนาโครงการให้สามารถสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์ ควบคู่กับการสร้างประโยชน์สูงสุดจากทรัพย์สินของรัฐ และสร้างรายได้กลับคืนสู่การรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างเหมาะสม
2. บูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบพื้นที่ให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงของระบบสาธารณสุข และรองรับการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ในอนาคต
3. ศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ผลกระทบด้านสังคม รวมถึงผลกระทบต่อพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน 318 ครัวเรือน และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้การพัฒนาเกิดความสมดุลและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน
สำหรับการจัดสรรพื้นที่เบื้องต้นนั้น จะกันพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ สำหรับสร้างที่พักอาศัยใหม่ในรูปแบบอาคารชุดเพื่อรองรับพนักงานการรถไฟ ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะพัฒนาเป็น Wellness Center, Medical Center, อาคารพักผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย, ที่พักบุคลากรทางการแพทย์ของศิริราชและศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ อาคารจอดรถรองรับได้ประมาณ 1,000 คัน รวมถึงสวนสาธารณะสำหรับประชาชน
“การพัฒนาพื้นที่จะต้องไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานการรถไฟ รวมถึงการยกระดับสิทธิการรักษาพยาบาลให้สามารถเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจะถูกนำไปประกอบการออกแบบโครงการคาดว่าโครงการจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3-4 ปี ส่วนพื้นที่ ด้านหน้า ที่มีสัญญาเช่าอยู่นั้น จะพัฒนาในระยะถัดไปหลังสัญญาสิ้นสุดในปี 2571”นายสรรเพชญ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่า จะมีภาคเอกชนจะให้ความสนใจลงทุน แม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่สำหรับธุรกิจด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ หรือ Wellness และ Longevity เป็นแนวโน้มสำคัญของโลก ประกอบกับทำเลของพื้นที่มีศักยภาพสูง อยู่ใกล้โรงพยาบาลศิริราช และห่างจากสถานีรถไฟฟ้าประมาณ 400 เมตร ทำให้สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวกเป็นองค์ประกอบที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์และสุขภาพแห่งใหม่ของประเทศได้