Bambu Lab เปิด Bambu World และ Authorized Premium Store แห่งแรกในไทย เดินหน้าสร้าง Community แห่งการเรียนรู้ผ่าน 3D Printing

กรุงเทพมหานคร, 4 สิงหาคม 2569 – Bambu Lab ผู้นำด้านเครื่องพิมพ์ 3 มิติระดับโลก เดินหน้ารุกตลาดประเทศไทย ด้วยการเปิด Bambu Lab Authorized Premium Store แห่งแรก ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมเปิดตัว Bambu World: The Ultimate 3D Printing Experience & Community Hub ในรูปแบบ Pop-up Experience ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกวัยได้สัมผัสเทคโนโลยี 3D Printing ผ่านประสบการณ์จริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้สร้างสรรค์ที่กำลังเติบโตในประเทศไทย
Bambu World ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจทุกวัยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ทดลองใช้งานจริง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และค้นพบแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3D Printing ทั้งในด้านการศึกษา งานสร้างสรรค์ และการต่อยอดสู่ภาคธุรกิจ สะท้อนแนวคิดของ Bambu Lab ที่มุ่งทำให้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ และสามารถสร้างคุณค่าให้กับการเรียนรู้ การทำงาน และการพัฒนานวัตกรรมในชีวิตประจำวัน
ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติกำลังมีบทบาทมากขึ้นในหลายภาคส่วน ตั้งแต่การศึกษา งานออกแบบ วิศวกรรม ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยช่วยให้การสร้างต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ ผู้สร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ สามารถเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นชิ้นงานจริง และต่อยอดสู่โอกาสใหม่ ๆ ได้
คุณชานนท์ ตุลาบดี CEO of 3D Studio กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ทั้งจากการเติบโตของกลุ่มนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาที่เริ่มนำเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติมาใช้มากขึ้น การเปิด Bambu Lab Authorized Premium Store แห่งแรกในประเทศไทยจึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย แต่เราต้องการให้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และค้นพบแนวทางการนำ 3D Printing ไปประยุกต์ใช้ในแบบของตัวเอง ทั้งในด้านการศึกษา งานสร้างสรรค์ และการต่อยอดทางธุรกิจ การเปิด Bambu World ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้าง Community ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และเติบโตไปพร้อมกับชุมชนผู้ใช้งาน 3D Printing ในประเทศไทย"
Bambu World: The Ultimate 3D Printing Experience & Community Hub เป็นพื้นที่ที่ Bambu Lab พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และชุมชนผู้ใช้งานไว้ในแห่งเดียว ภายในประกอบด้วย Learning Zone สำหรับทดลองใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ, Weekly Workshops ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และ Bambu Lab Marketplace ที่เชื่อมโยงนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ ให้สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด แบ่งปันประสบการณ์ และต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างผลงานหรือโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใน Bambu World ยังจัดแสดง Special Showcase โมเดลจำลองศูนย์การค้าสยามพารากอนและพื้นที่โดยรอบ ขนาดความกว้างกว่า 2 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติของ Bambu Lab ประกอบขึ้นจากชิ้นงานที่พิมพ์แยกมากกว่า 200 ชิ้น และสามารถผลิตแล้วเสร็จได้ภายในเวลาเพียง 1 เดือน ก่อนนำมาประกอบเป็นโมเดลขนาดใหญ่ที่ถ่ายทอดรายละเอียดของพื้นที่ได้อย่างสมจริง สะท้อนทั้งความรวดเร็ว ความแม่นยำ และขีดความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิทัล พร้อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้ 3D Printing ในงานออกแบบ สถาปัตยกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน
ควบคู่กันนั้น Bambu Lab Authorized Premium Store ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานอย่างเป็นทางการ ครอบคลุมทั้งเครื่องพิมพ์ 3 มิติ วัสดุพิมพ์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เสริม รวมถึง MakerWorld แพลตฟอร์มรวบรวมโมเดลพร้อมพิมพ์จากผู้ใช้งานทั่วโลก เพื่อให้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้งานระดับมืออาชีพสามารถเข้าถึง Ecosystem ของ Bambu Lab ได้อย่างครบวงจร พร้อมนำองค์ความรู้และแรงบันดาลใจไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง
การเปิด Bambu Lab Authorized Premium Store และ Bambu World ในประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ Bambu Lab ที่มีต่อตลาดไทย ซึ่งมีอัตราการเติบโตมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะด้าน 3D Printing เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง และเติบโตไปพร้อมกับชุมชนผู้ใช้งานในประเทศไทย
ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชม Bambu Lab Authorized Premium Store และ Bambu World: The Ultimate 3D Printing Experience & Community Hub ซึ่งเปิดในรูปแบบ Pop-up Experience ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 3D Printing ทดลองใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เข้าร่วมกิจกรรม Learning Zone, Weekly Workshops ชม Special Showcase รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาการจัดงาน พร้อมติดตามข่าวสาร เวิร์กช็อป และกิจกรรมต่าง ๆ ของ Bambu Lab ได้ที่ www.3dstd.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 098-264-1000
เกี่ยวกับ Bambu Lab
Bambu Lab เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่มุ่งพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบตั้งโต๊ะ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยที่มอบประสบการณ์การใช้งานระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก Bambu Lab มีเป้าหมายในการลดข้อจำกัดระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมยกระดับความคิดสร้างสรรค์ให้ก้าวไปอีกขั้น ปัจจุบัน Bambu Lab จำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ วัสดุพิมพ์ (Filaments) และอุปกรณ์เสริมผ่านเว็บไซต์ทางการ ให้บริการลูกค้าในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก