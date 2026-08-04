จับตา! กองทุนน้ำมันฯ ติดลบเฉียด 7 หมื่นล้าน เสี่ยงขาดสภาพคล่อง

พลังงานเผยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบพุ่ง 69,782 ล้านบาท หลังสัปดาห์ที่แล้วอุ้มราคาน้ำมันหลังแอ่น ชี้สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกผันผวนหนัก เสี่ยงขาดสภาพคล่องเล็งจ่อกู้ 2หมื่นล้านบาท
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าขณะนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับลดลงราว 5% หลังคลายความกังวลการสู้รบในตะวันออกกลางจะขยายวงกว้างมากเมื่อกลุ่มฮูตีจากเยเมนประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง ทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมถล่มอิหร่านอีกระลอก ก่อนประกาศยกเลิกการโจมตี
แต่สถานการณ์ดังกล่าวยังมีความเปราะบางอยู่มาก โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันผันผวนสูงมาก เพื่อลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชน รัฐยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำกับดูแลราคา ณ โรงกลั่นตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อพยุงไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันส่งผลให้ฐานะกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2569 ติดลบเพิ่มขึ้นเป็น 69,782 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 30,329 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจี ติดลบ 39,453 ล้านบาท
ขณะที่ยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆรวม 52,936ล้านบาท และเจ้าหนี้เงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงอีก 8,849ล้านบาท หากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งขึ้นอีก สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ก็จะดำเนินการกู้เงินในกรอบวงเงินที่ขอไว้ 20,000 ล้านบาทภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมันฯ
ด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชยสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้ กำหนดเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซล 6.89 บาทต่อลิตร ดีเซล B20 ชดเชย 11.47 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮออล์ 95 และ 91 ชดเชย 1.14 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮออล์ E20 ชดเชย 4.91 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮออล์ E85 ชดเชย 3.88 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันเบนซินออกเทน 95 เรียกเก็บเงินเข้ากองทุนฯ 6.12 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซลเกรดพรีเมียมยังคงเก็บเงินเข้ากองทุนฯ เท่าเดิม 1.50 บาทต่อลิตร มีผลบังคับวันที่ 4 สิงหาคม 2569