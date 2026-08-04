Supersports ก้าวสู่ปีที่ 29 เปิดแคมเปญฉลองครบรอบ 29 ปี "มูฟไปให้ไกล ลุ้นไปโอซาก้า"ต่อยอดกลยุทธ์ "Move to A New Height" ยกระดับ Sports Destination
และ Integrated Sports Ecosystem ครบวงจร ชวนลูกค้าลุ้นทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟสู่โอซาก้า พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
กรุงเทพฯ – 3 สิงหาคม 2569 – เตรียมสัมผัสความยิ่งใหญ่เหนือระดับ! Supersports ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกกีฬาอันดับ 1 ของประเทศไทย เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 29 อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการเปิดประตูสู่ "ประสบการณ์กีฬาระดับโลก" ที่จะเปลี่ยนทุกแพชชั่นให้ทะยานไปไกลกว่าเดิม! พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด "Move to A New Height" ยกระดับจากการเป็นผู้ค้าปลีกกีฬา สู่การเป็น Sports Destination และ Integrated Sports Ecosystem เต็มรูปแบบเชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ ร้านค้า ดิจิทัล แบรนด์ คอนเทนต์ กิจกรรม คอมมูนิตี้ และความยั่งยืนเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ พร้อมเปิดฉากแคมเปญแห่งปี "มูฟไปให้ไกล ลุ้นไปโอซาก้า" ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญส่งเสริมการขาย แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ก้าวข้ามการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน สู่การสัมผัส ประสบการณ์การแข่งขันวิ่งระดับโลก ผ่านการร่วมแข่งขัน Osaka Marathon 2027 ประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 Sports Retail ในไทยและระดับอาเซียนอย่างแท้จริง
ไฮไลต์ของแคมเปญคือ แพ็กเกจเดินทางร่วม Osaka Marathon 2027 จำนวน 5 รางวัล ซึ่งจะพาผู้โชคดีไปสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันระดับนานาชาติ ท่ามกลางนักวิ่งกว่า 30,000 คน จากทั่วโลก บนเส้นทางที่ผ่านแลนด์มาร์กสำคัญของนครโอซาก้า สัมผัสทั้งบรรยากาศของการแข่งขัน วัฒนธรรมท้องถิ่น และเสน่ห์ของเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและการท่องเที่ยวของเอเชีย แคมเปญนี้สะท้อนแนวคิด Move to A New Height ที่ Supersports เชื่อว่ากีฬาไม่ได้หยุดอยู่เพียงการเลือกซื้ออุปกรณ์หรือการออกกำลังกาย แต่เป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ใหม่ การค้นพบแรงบันดาลใจ และการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง โดย Supersports ต้องการเป็นผู้เชื่อมโยงลูกค้าจากทุกก้าวของการใช้ชีวิต ไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก ผ่านประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการช้อปปิ้งเพียงอย่างเดียว
คุณอเล็กซองด์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า
"การก้าวสู่ปีที่ 29 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Supersports ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Move to A New Height โดยเรามุ่งพัฒนาจากร้านค้าปลีกกีฬาไปสู่ Sports Destination ที่ตอบโจทย์คนรักกีฬาในทุกมิติ พร้อมสร้าง Integrated Sports Ecosystem ที่เชื่อมโยงสินค้า บริการ คอนเทนต์ กิจกรรมกีฬา เทคโนโลยี และ Sports Community เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า"
"โดยยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตสินค้าและแบรนด์ชั้นนำให้ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Performance และ Lifestyle ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าทั้งหน้าร้าน เทคโนโลยี และช่องทาง Omnichannel พร้อมพัฒนาและขยายสาขา Supersports ให้เป็น Sports Destination ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางด้านสินค้า ประสบการณ์ และกิจกรรมกีฬาที่ครบวงจร เพื่อยกระดับมาตรฐานค้าปลีกกีฬาไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับอาเซียน"
ด้าน คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่าเสริมว่า "ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Supersports ไม่ได้มุ่งสร้างการเติบโตเพียงด้านยอดขาย แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์และความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภค การตลาดของ Supersports จึงถูกขับเคลื่อนควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ Move to A New Height โดยมุ่งเปลี่ยนทุก Customer Touchpoint ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Sports Ecosystem ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจผ่านคอนเทนต์ การเลือกสินค้าในร้านและช่องทาง Omnichannel การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ไปจนถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ Sports Community เพราะเราเชื่อว่าการตลาดในวันนี้ ไม่ได้มีหน้าที่เพียงสร้างยอดขาย แต่ต้องสร้างประสบการณ์ สร้างความผูกพันกับแบรนด์ และสร้างคอมมูนิตี้ที่เติบโตไปพร้อมกัน"
"ขณะเดียวกัน เรายังเดินหน้าผลักดันแนวคิด Sustainability ผ่านกิจกรรมกีฬาและโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งงาน Supersports 10 Mile Run และแคมเปญ May Move Up มูฟใหม่ ไปด้วยกัน ด้วยการส่งต่อรองเท้ากีฬาให้กับผู้มอบให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน ในจังหวัด เชียงใหม่ - เชียงราย - กระบี่ – ชัยภูมิ ภายใต้โครงการ เซ็นทรัลทำ พร้อมให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลาสติกและเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม ยังคงให้ความสำคัญกับแนวคิด Green Event - Supersports Move the Change in Society, Re-Balance the World มาใช้ในทุกกระบวนการจัดงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในความสำเร็จที่สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคือ Supersports 10 Mile Run 2026 Presented by Under Armour ซึ่งสามารถคัดแยกขยะได้รวม 1,772.60 กิโลกรัม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 825.01 kgCO₂e พร้อมส่งต่อขวดพลาสติก PET เข้าสู่โครงการ ‘ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า’ ภายใต้แคมเปญ กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าห่มและส่งต่อให้กับหนาวในพื้นที่ทุรกันดาร"
"สำหรับปี 2569 เรามองเห็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ม New Generation จึงสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ พร้อมรีเฟรชแบรนด์ภายใต้แนวคิด 'ทำทุกมูฟให้เป็นกีฬา ด้วยนิยามในแบบคุณ' เพื่อให้กีฬาเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ผ่านการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง Sports Community ของประเทศไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการเคลื่อนไหวในแบบของตัวเอง"
มูฟไปให้ไกล ลุ้นไปโอซาก้า ลูกค้าสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน
1. ช้อปครบ 1,500 บาท รับ Lucky Code
2. เพิ่มเพื่อนและกรอก Lucky Code ผ่าน LINE Official @Supersports
3. ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท ได้แก่
o แพ็กเกจร่วมแข่งขัน Osaka Marathon 2027 ประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารางวัลละ 68,125 บาท จำนวน 5 รางวัล
o คูปองส่วนลดจากแบรนด์กีฬาชั้นนำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 290 รางวัล
o The 1 จำนวน 29,999 คะแนน จำนวน 50 รางวัล
o Supersports Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
นอกจากนี้ ลูกค้าที่ช้อปภายในร้าน Supersports ยังมีสิทธิ์ ลุ้นรับทันที ผ้า Limited Edition Bandana มูลค่า 950 บาท ตามเงื่อนไขของรายการ
และตลอดเดือนสิงหาคม Supersports ยังเตรียมกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าและคนรักกีฬา ได้แก่
• 25 สิงหาคม 2569 กิจกรรมคัดแยกรองเท้าจากโครงการ May Move Up มูฟใหม่ ไปด้วยกัน เพื่อนำไปส่งต่อให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน ภายใต้โครงการ เซ็นทรัล ทำ
• 26 สิงหาคม 2569 กิจกรรม Supersports Running Connect (SRC) ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชวนคนรักการวิ่งมาร่วมออกกำลังกาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน
ผู้สนใจสามารถร่วมแคมเปญ มูฟไปให้ไกล ลุ้นไปโอซาก้า ได้ตั้งแต่วันที่ 3–31 สิงหาคม 2569 ที่ร้าน Supersports ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ พร้อมติดตามการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. ผ่าน Facebook และ LINE Official ของ Supersports
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Move You, Move Sports ได้ที่ร้าน Supersports ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ พร้อมติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ที่ Facebook: Supersports และทุกช่องทางของ Supersports