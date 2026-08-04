เตือนระวังมิจฉาชีพ! ข้อมูลกรมขนส่งฯรั่วไหล ล้วงทะเบียนรถ เจ้าของ ละเอียดยิบ

เตือนประชาชน ข้อมูลกรมขนส่งฯรั่วไหล ล้วงทะเบียนรถ เจ้าของ หวั่นมิจฉาชีพใช้หลอกลวง ขบ.เร่งตรวจสอบ ร่วมตำรวจไซเบอร์ แก้ปัญหา
จากกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลจาก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News รั่วไหล ผ่านเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของหน่วยงานรัฐ โดยเปิดสาธารณะให้ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจาก "ทะเบียนรถ" หรือจะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปค้นหา "การครอบครองรถ" โดยรู้ ทั้งประเภทรถ ยี่ห้อ สี ตัวถัง ครบ โดย อาจเสี่ยงต่อการนำข้อมูลไปซื้อขาย หรือ มิจฉาชีพนำไปหลอกลวงได้
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมขนส่งฯ และกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล และคาดว่า จะสามารถได้ข้อสรุปในวันนี้ ว่าข้อมูลหลุดมาจากช่องทางใดบ้าง
เนื่องจากที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้ให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการเชื่อมข้อมูล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยราชการ รวมถึงเอกชน เช่น สถานตรวจประกอบการรถเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบกับทุกหน่วยงานแล้ว
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก จะเร่งประสานงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยทาง Cyber เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร DPO เพื่อส่งข้อมูลการดำเนินการให้ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล ภายใน 72 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน วันนี้จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับสำนักงานตำรวจ เพื่อแจ้งการกระทำความผิดทางไซเบอร์