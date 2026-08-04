ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส จัดแคมเปญ ICONSIAM & ICS HAPPY MOTHER’ S DAY ชวนทุกครอบครัวมอบช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้คุณแม่ พร้อมรับสิทธิพิเศษและของรางวัลมากมายตลอดเดือนสิงหาคมนี้

ไอคอนสยาม ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันสำหรับทุกคนในครอบครัวช่วงเทศกาลวันแม่ ด้วยประสบการณ์ครบครันทั้งช็อปปิง รับประทานอาหาร และไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมจัดแคมเปญ “ICONSIAM HAPPY MOTHER’ S DAY : THE BEST MUM DESERVES THE BEST” ตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญร่วมกับครอบครัว ด้วยประสบการณ์ที่ครบครันในจุดหมายปลายทางเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกของขวัญชิ้นพิเศษให้คุณแม่ พาคุณแม่รับประทานอาหารมื้อโปรด หรือใช้เวลาร่วมกันทั้งครอบครัวในบรรยากาศสุดประทับใจริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2569
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM ที่มียอดใช้จ่ายภายในไอคอนสยาม และห้างสรพพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ
• ช็อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป รับฟรี SENKA Aqua Bright Glow Gel Cream ขนาด 50 มล. มูลค่า 499 บาท
จำกัดรวม 1,600 รางวัลตลอดรายการ
• ช็อปครบ 40,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลแทนเงินสดจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ มูลค่า 500 บาท สำหรับใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 50 รางวัลต่อวัน) รวม 850 รางวัลตลอดรายการ
• ช็อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลจาก APEX Hospital & Clinics โปรแกรม Advanced Body Contouring Program (Fit & Firm) มูลค่า 7,000 บาท (จำกัด 100 รางวัลตลอดรายการ)
นอกจากนี้ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ยังร่วมเติมเต็มความสุขในช่วงเทศกาลวันแม่ ผ่านแคมเปญ “THE BEST MOM DESERVES EVERYDAY HAPPINESS” ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2569 มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้ามาช็อปปิง รับประทานอาหาร และใช้บริการที่ไอซีเอส เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการใช้จ่ายตลอดเดือนแห่งความรักและความผูกพันของครอบครัว
• ช็อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับ คูปองแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สำหรับร้านอาหารที่ร่วมรายการภายใน ICS (ยกเว้น Lotus's Eatery) จำกัด 600 สิทธิ์ตลอดรายการ
• ช็อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป รับ บัตรเติมน้ำมัน PTT Station มูลค่า 500 บาท จำกัด 320 สิทธิ์ตลอดรายการ
• ช็อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 600 บาท สำหรับใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,200 บาทขึ้นไปพร้อมรับ คูปองแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท สำหรับร้านอาหารที่ร่วมรายการภายใน ICS (ยกเว้น Lotus's Eatery) จำกัดรวม 50 สิทธิ์ตลอดรายการ
ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ครบครันสำหรับทุกเจเนอเรชัน ควบคู่กับสิทธิประโยชน์และของรางวัลมากมาย เพื่อให้วันแม่ปีนี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำอันน่าประทับใจสำหรับคนสำคัญที่สุดในชีวิต ร่วมส่งต่อความรักและความสุขให้คุณแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ กับแคมเปญ “ICONSIAM HAPPY MOTHER'S DAY : THE BEST MUM DESERVES THE BEST” และ “THE BEST MOM DESERVES EVERYDAY HAPPINESS” เพราะคนที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เราเสมอ สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับคืนเช่นกัน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com