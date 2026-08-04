นิปปอนเพนต์ผนึก 6 พันธมิตร เปิดตัว "NIPPON PAINT WORRY FREE" บริการหลังการขายครบวงจร

นิปปอนเพนต์ ผู้นำสีทาบ้านและอาคารอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 4 ของโลก ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรโมเดิร์นเทรดชั้นนำของไทย ได้แก่ ไทวัสดุ โฮมโปร เมกาโฮม โกลบอลเฮ้าส์ ดูโฮม และฮาร์ดแวร์เฮาส์ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการดูแลลูกค้าของอุตสาหกรรมสีไทย ผ่านการเปิดตัว “NIPPON PAINT WORRY FREE จบงานสี อย่างมั่นใจ” โปรแกรมดูแลคุณภาพฟิล์มสีหลังการขาย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการหลังการขายที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้รับเหมา ช่างสี และเจ้าของบ้าน ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไปจนถึงหลังการใช้งานจริง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
นายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้คาดหวังเพียงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังคาดหวังความมั่นใจตลอดการใช้งานจริง สำหรับนิปปอนเพนต์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าไม่ควรสิ้นสุดลงเมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ แต่ควรต่อเนื่องไปตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของนิปปอนเพนต์ เราจึงพัฒนา NIPPON PAINT WORRY FREE โปรแกรมดูแลคุณภาพฟิล์มสีหลังการขาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและสะท้อนความรับผิดชอบของแบรนด์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมมอบความอุ่นใจให้ผู้บริโภคตลอดการใช้งานตามเงื่อนไขของโปรแกรมฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และสะท้อนแนวคิด Consumer Centricity ที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้ ภายใต้โปรแกรมฯ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ที่ร่วมรายการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมผ่านทาง Line Official Account : NIPPON PAINT FAMILY ซึ่งเป็นช่องทางที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมดูแลคุณภาพฟิล์มสีหลังการขาย สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมและใช้งานผลิตภัณฑ์ตามระบบสีที่บริษัท ฯ กำหนด ในกรณีที่ฟิล์มสีผิดปกติจนไม่สามารถปกปิดพื้นผิวได้ภายใต้การใช้งานตามปกติด้วยระบบสีที่ถูกต้อง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด) บริษัทฯ จะมอบผลิตภัณฑ์สีทดแทน ตามขอบเขตที่กำหนด ในระยะเวลา 1 ปี*
นายวัชระ กล่าวเสริมว่า “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคไม่สามารถเกิดขึ้นจากผู้ผลิตเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมสี ดังนั้น ความร่วมมือกับ 6 พันธมิตรโมเดิร์นเทรดในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมกันยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้บริโภคทั้งด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการที่สร้างความมั่นใจได้อย่างแท้จริง โปรแกรม NIPPON PAINT WORRY FREE จะเข้ามาช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคด้วยระบบดูแลหลังการขายที่ชัดเจน ลดความกังวลในการใช้งาน พร้อมยกระดับประสบการณ์ตั้งแต่ก่อนตัดสินใจซื้อจนถึงหลังการใช้งานจริง”
ด้านพันธมิตรโมเดิร์นเทรดชั้นนำกล่าวโดยรวมว่า "เรามุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพควบคู่กับการส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ความร่วมมือกับนิปปอนเพนต์ครั้งนี้เป็นการยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงบริการหลังการขายที่ครบวงจร โปรแกรม “NIPPON PAINT WORRY FREE จบงานสี อย่างมั่นใจ” นี้ จะช่วยลดความกังวลด้านคุณภาพและการดูแลหลังการขาย พร้อมสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี”
โดยความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมกันของพันธมิตรโมเดิร์นเทรดและนิปปอนเพนต์ ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมผลักดันให้ผู้บริโภคเข้าถึงทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพและการดูแลหลังการขายที่ครบวงจรได้อย่างทั่วถึง
เกี่ยวกับโปรแกรม NIPPON PAINT WORRY FREE จบงานสี อย่างมั่นใจ NIPPON PAINT WORRY FREE เป็นโปรแกรมดูแลคุณภาพฟิล์มสีหลังการขาย ของบริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมและใช้งานผลิตภัณฑ์ตามระบบสีที่บริษัท ฯ กำหนด เพื่อมอบผลิตภัณฑ์สีทดแทน ในกรณีที่เกิดฟิล์มสีผิดปกติจนไม่สามารถปกปิดพื้นผิวได้ภายใต้การใช้งานตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้การมอบผลิตภัณฑ์สีทดแทนจำกัดเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์สี ไม่รวมค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าซ่อมแซมโครงสร้าง หรือค่าเสียหายต่อเนื่องอื่นใดตามเงื่อนไขของโปรแกรม เป็นระยะเวลา 1 ปี*
สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการจากตัวแทนจำหน่ายที่บริษัท ฯ รับรอง (ทั้งโมเดิร์นเทรดชั้นนำและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ) และมีหลักฐานการซื้อที่สามารถตรวจสอบได้ โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกใช้ สีทับหน้า 1 รุ่นใดก็ได้ ใช้ร่วมกับสีรองพื้น 1 รุ่นใดก็ได้ จากรายการที่กำหนด โดยต้องใช้งานตามระบบสีและวิธีการทาที่บริษัท ฯ กำหนด จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม NIPPON PAINT WORRY FREE จบงานสี อย่างมั่นใจ โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account: NIPPON PAINT FAMILY
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://worryfree.nipponpaintdecor.com/