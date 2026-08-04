เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ชำระค่าตั๋วหนังผ่าน Max Me Wallet

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมน์ครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าพัฒนาประสบการณ์ความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผนึกความร่วมมือกับ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือ พีทีจี กรุ๊ป มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ากว่าเดิม ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้ลูกค้าสามารถชำระเงินสำหรับการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน Max Me Walletบนแอปพลิเคชัน Max Me ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket และ แอปพลิเคชัน Major App ได้แล้ววันนี้ พร้อมรับคะแนนสะสม Max Point ทันที และขนทัพสิทธิประโยชน์พิเศษส่วนลดตั๋วหนัง ป๊อปคอร์น ราคาพิเศษให้แก่สมาชิก Max Card Plus และ Max Card Plus EV ตลอดปี 2569
นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ด้วยการเป็น Cashless Cinema แห่งแรกของประเทศไทยที่นำเสนอช่องทางการซื้อบัตรชมภาพยนตร์และการชำระเงินที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ครอบคลุมทุกเจเนอเรชั่น
ความร่วมมือระหว่าง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และ แมกซ์ โซลูชัน ในครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนา Digital Lifestyle Ecosystem ที่เชื่อมโยงบริการด้านการชำระเงิน สิทธิประโยชน์ และความบันเทิงเข้าด้วยกัน โดยสามารถชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน Max Me Wallet ได้อย่างสะดวก พร้อมรับคะแนนสะสม Max Point เมื่อใช้จ่ายผ่านระบบ เพื่อมอบประสบการณ์ที่สะดวก คุ้มค่า และตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง
ด้าน พร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด ในเครือพีทีจี ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Max Me (แมกซ์ มี) และ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Max Me Wallet) กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ไลฟ์สไตล์ ที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้สำคัญกับความสะดวก รวดเร็ว และการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
Max Me ไม่ได้เป็นเพียงแอปพลิเคชันสำหรับการเติมน้ำมันหรือสะสมคะแนน แต่เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ไว้อย่างครบวงจร ความร่วมมือกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ด้านความบันเทิงให้กับสมาชิก Max Card และสร้างคุณค่าที่มากกว่าการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
นอกจากความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแล้ว แมกซ์ โซลูชัน และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ยังจัดหนัก พริวิเลจเหนือระดับเพื่อมอบความสุขให้ลูกค้าสมาชิกบัตร Max Card ที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป (ส่วนสมาชิกบัตร M Max Card Plus, บัตร Max Card Plus EV ค่าสมัครปีละ 599 บาท และ บัตร Max Card Premier ฟรีค่าสมัครรายปี) ดังนี้
* ชำระง่าย ได้แต้ม เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือ แอปพลิเคชัน Major App และสแกนจ่ายค่าตั๋วหนังผ่าน Max Me Wallet ทุก ๆ 100 บาท รับคะแนนสะสม Max Cardทันที 10 แต้ม
* ชุด Combo สุดคุ้ม 99 บาท สำหรับสมาชิกบัตร Max Card Plus และ บัตร Max Card Plus EV รับสิทธิ์ซื้อ Combo Set ประกอบด้วย ป๊อปคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ และเครื่องดื่ม ขนาด 32 ออนซ์ ในราคาเพียง 99 บาท จากปกติ 310 บาท กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me แล้วนำรหัสที่ได้รับไปแสดงที่จุดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม (Concession) จำกัดจำนวน 100,000 สิทธ์ตลอดโปรแกรม ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2569
* ส่วนลดตั๋วหนังสุดคุ้ม 100 บาท สำหรับสมาชิกบัตร Max Card Plus , บัตร Max Card Plus EVและ บัตร Max Card Premier ใช้คะแนนเพียง 450 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อตั๋วหนัง 1 ที่นั่ง (ที่นั่งปกติ ระบบปกติ ราคาตั้งแต่ 120 บาทขึ้นไป) กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me แล้วนำ บาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ที่ได้รับมาสแกนที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือ แอปพลิเคชัน Major App จำกัดจำนวน 16,500 สิทธิ์ ตลอดโปรแกรม หรือ จนกว่าสิทธิ์จะเต็ม ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2569