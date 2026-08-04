เสร็จแล้ว!ทช.เปิดใช้ ถนนสาย ตง.3012 จ.ตรัง เชื่อมตำบลแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน- ขนส่งสะดวก

เสร็จสมบูรณ์ !! กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ถนนสาย ตง.3012 จ.ตรัง หนุนขนส่ง ยางพารา - ปาล์มน้ำมัน เพิ่มศักยภาพการคมนาคมระหว่างตำบล พร้อมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอันดามัน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.3012 แยก ทล.404 - บ้านหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ระยะทางรวม 3.600 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ และพร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงถนนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับการคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความปลอดภัย
โดยโครงการดังกล่าว เป็นการขยายศักยภาพสายทางที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้วิธีการปรับปรุงชั้นทางเดิมด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling เป็นการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 ระยะทางรวม 3.200 กิโลเมตร เริ่มต้น กม.ที่ 2+150 - 5+250 สิ้นสุด กม.ที่ 5+650 - 5+750 โดยขยายความกว้างถนนจากเดิม 8 เมตร เป็น 12 เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร
ช่วงที่ 2 ระยะทางรวม 0.225 กิโลเมตร เริ่มต้น กม.ที่ 5+250 - 5+475 ความกว้างผิวทาง 8 เมตร
และช่วงที่ 3 ระยะทางรวม 0.175 กิโลเมตร เริ่มต้น กม.ที่ 5+475 - 5+650 โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบใหม่ทดแทนโครงสร้างเดิม เริ่มต้น กม.ที่ 5+530 - 5+550 ความยาว 20 เมตร ผิวจราจรกว้าง 12 เมตร ไม่มีทางเท้า
พร้อมยกระดับถนนทางเข้าสู่สะพานด้วยผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 9 - 12 เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร
ทั้งนี้ ทช. ยังได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย การตีเส้นจราจรอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ซึ่งใช้งบประมาณรวม 38.990 ล้านบาท
นอกจากนี้ ถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.3012 ยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากแยก ทล.404 ผ่านพื้นที่ตำบลย่านตาขาวและตำบลใกล้เคียงเข้าสู่จังหวัดตรัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางการเกษตร สามารถขนส่งผลผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน เข้าสู่อำเภอเมืองตรังได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง พร้อมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางสู่สถานที่สำคัญ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง น้ำตกโตนเต๊ะ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตลอดจนส่งเสริมการเดินทางไปยังศาสนสถานอย่างวัดถ้ำเขาปินะ และวัดเขาช่อง ซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางคมนาคมสายรองที่สมบูรณ์แบบในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น กระจายรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดตรังให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ทช. ยังได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย การตีเส้นจราจรอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ซึ่งใช้งบประมาณรวม 38.990 ล้านบาท
นอกจากนี้ ถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.3012 ยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากแยก ทล.404 ผ่านพื้นที่ตำบลย่านตาขาวและตำบลใกล้เคียงเข้าสู่จังหวัดตรัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางการเกษตร สามารถขนส่งผลผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน เข้าสู่อำเภอเมืองตรังได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง พร้อมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางสู่สถานที่สำคัญ อาทิ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง น้ำตกโตนเต๊ะ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตลอดจนส่งเสริมการเดินทางไปยังศาสนสถานอย่างวัดถ้ำเขาปินะ และวัดเขาช่อง ซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางคมนาคมสายรองที่สมบูรณ์แบบในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น กระจายรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดตรังให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน