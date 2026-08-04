THECA 2026 เร่งสร้างคน รับคลื่นลงทุนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ตั้งเป้า 84,000 คน

บีโอไอจับมือ THPCA และ HKPCA ยกระดับงาน THECA 2026 เป็นแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์โลก เปิดตัว Workforce Pavilion และ Local Supply Chain Pavilion รับความต้องการบุคลากรและชิ้นส่วนในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ PCB ปัญญาประดิษฐ์ ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อัจฉริยะ พร้อมตั้งเป้าพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงประมาณ 84,000 คนภายใน 5 ปี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ร่วมกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (THPCA) และสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง (HKPCA) เตรียมจัดงาน Thailand Electronics Circuit Asia 2026 หรือ THECA 2026 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Innovating PCB and Advanced Electronics with Next-Gen Packaging” โดยมีผู้ประกอบการกว่า 300 บริษัทจากทั่วโลกเข้าร่วม และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 7,000 ราย
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน THECA กล่าวว่า THECA 2026 ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยี แต่เป็นเวทีที่เชื่อมโยงการลงทุน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก โดยปีนี้บีโอไอได้จัด Workforce Pavilion หรือโซนพัฒนาศักยภาพบุคลากรขึ้นเป็นครั้งแรก ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช. สถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
ภายใน Workforce Pavilion จะมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา การจับคู่งาน การรับสมัครงานและฝึกงาน ตลอดจนการนำเสนอหลักสูตรพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ ได้พบกับเส้นทางการศึกษาและอาชีพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยตรง
ดร.สุธิดา พิริยะการสกุล ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส กลุ่มยุทธศาสตร์กําลังคนและบริหารกลยุทธ์ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า ประเทศไทยตั้งเป้าพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงประมาณ 84,000 คน ภายใน 5 ปี ผ่านหลักสูตรระดับปริญญา หลักสูตรระยะสั้น และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การผลิตบุคลากรสอดคล้องกับทักษะที่สถานประกอบการต้องการจริง
ขณะเดียวกัน Thailand Electronic Circuit Center หรือ TECC จะเข้ามามีบทบาทเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม โดยนายเสวก ประกิจฤทธานนท์ อุปนายกและเลขานุการสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย กล่าวว่า การพัฒนาทักษะด้าน PCB จำเป็นต้องมีทั้งเครื่องมือและพื้นที่ฝึกปฏิบัติที่ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมในโรงงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นว่า การพัฒนาบุคลากรต้องผสานความรู้ทางวิศวกรรมเข้ากับประสบการณ์ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
ขณะที่นายเดวิด ดับเบิลยู. เบิร์กแมน รองประธานฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Global Electronics Association เสนอให้ประเทศไทยจัดทำแผนพัฒนากำลังคนแยกตามสายงาน พร้อมเชื่อมโยงทักษะของบุคลากรเข้ากับมาตรฐานสากล
นอกจากการเตรียมกำลังคนแล้ว บีโอไอยังจัด Local Supply Chain Pavilion เพื่อรวบรวมผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ไทยด้าน PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ให้มีโอกาสพบปะผู้ซื้อ นักลงทุน และบริษัทระดับโลกโดยตรง การเชื่อมโยงดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้า และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับสากล
ความจำเป็นในการพัฒนาทั้งบุคลากรและซัพพลายเออร์ไทยเกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการลงทุน โดยในช่วงปี 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2569 บีโอไอได้รับคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวม 880 โครงการ มูลค่ากว่า 900,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรม PCB และวัตถุดิบ 224 โครงการ มูลค่ากว่า 331,000 ล้านบาท
โครงการลงทุนดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบชิป การผลิตและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ การประกอบแผงวงจร ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาจากฐานการผลิตเดิมไปสู่ระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่มีความครบวงจรมากขึ้น และมีความต้องการบุคลากร ซัพพลายเออร์ รวมถึงเทคโนโลยีสนับสนุนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
นายพิธาน องค์โฆษิต นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย ในฐานะผู้บริหารการจัดงาน THECA 2026 กล่าวว่า มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของประเทศไทยในปี 2569 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 48,000 ถึง 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ Advanced Packaging มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ถึง 20 ต่อปี ขณะที่กลุ่ม AI Server และ Data Center Electronics คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 18 ถึง 22 ต่อปี จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่ฐานการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาค
นายแคนิส ชุง (Mr. Canice Chung) นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง ผู้ร่วมจัดงาน THECA 2026 กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง โดย THECA 2026 จะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ซื้อ นักลงทุน และผู้นำอุตสาหกรรมจากทั่วโลก พร้อมสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคและประตูสู่ตลาดเอเชีย
ภายในงานยังมีการประชุม สัมมนา และเวิร์กช็อประดับนานาชาติกว่า 50 หัวข้อ ครอบคลุมเทคโนโลยี PCB, Electronics Manufacturing Services, Semiconductor และ Photonics รวมถึง BOI Forum หัวข้อ “The Edge AI–Future Mobility Strategic: Synchronizing Thailand's Intelligent Electronics Ecosystem” เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางเทคโนโลยี โอกาสการลงทุน และแนวทางพัฒนาระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศไทย
งาน THECA 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าชมงาน สมัครงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมภายใน Workforce Pavilion สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://thecaregistrations.com/Registration/ChooseTypeRegis.aspx?codeInv=THECA2
ผู้ลงทะเบียนหน้างานมีค่าธรรมเนียมเข้าชมงาน 500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://thailandelectronicscircuitasia.com/