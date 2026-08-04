Wacoal ชวนตกหลุมรักน้องแมว กับคอลเลกชัน "Wacoal Styled by Whimsy Blurry" ผลงานดีไซเนอร์รุ่นใหม่ "เยลลี่ สุกฤตยา"

Wacoal แบรนด์ชุดชั้นในอันดับ 1 เดินหน้าสร้างสีสันให้ตลาดแฟชั่น เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ "Wacoal Styled by Whimsy Blurry" เชื่อมต่อคนทุกเจนเนเรชัน ด้วยแฟชั่นที่สะท้อนตัวตน ผ่านลวดลายคาแรกเตอร์ "เจ้าเหมียวแสนซนที่มีความฝันว่าอยากแปลงร่างเป็นนางเงือก" ผลงานการออกแบบของ "เยลลี่ - สุกฤตยา" ศิลปินนักออกแบบรุ่นใหม่จาก Bunka Fashion School สถาบันสอนแฟชั่นชื่อดังระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น มาถ่ายทอดความน่ารัก และจินตนาการที่ชวนให้ทุกคนยิ้มได้ตั้งแต่แรกเห็น เปลี่ยนแฟชั่นให้เชื่อมโยงกับสาวๆ ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น บรา ที่มิกซ์แอนด์แมทช์ได้ทั้ง In To Out , ชุดนอน มาพร้อมนวัตกรรมกันโป๊, เสื้อคาดิแกน เสื้อคลุมสไตล์แคชชวลสุดละมุน และยังมีชุด Set กางเกงขาสั้นเข้าคู่สุดน่ารัก มีให้เลือกทั้งแบบเสื้อยืด เสื้อกล้าม เสื้อสายเดี่ยว ที่พร้อมเติมความสดใสให้กับสาวๆ แมทช์ลุคได้อย่างสนุกในทุกๆ วัน
Wacoal Styled by Whimsy Blurry เป็นเรื่องราวการผจญภัยของเจ้าเหมียวกับปลาทองเพื่อนรัก ที่ตกลงไปในโลกสุดพิศวง ที่ทำให้ความฝันเป็นจริงง่ายๆ และฝันเดียวที่เจ้าเหมียวอยากให้เป็นจริงคือการได้แปลงร่างเป็นนางเงือกสุดคิ้วเพื่อชวนเพื่อนปลาทองมานั่งล้อมวงปิกนิกใต้น้ำด้วยกัน ซึ่งคอลเลกชันนี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งความสบายในการสวมใส่และความสนุกในการแต่งตัว และนอกจากดีไซน์ที่โดดเด่นแล้วยังให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัสดุ พร้อมมั่นใจได้ถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สวมใส่มั่นใจคุณภาพได้ทุกชิ้น ซึ่งจากผลงานคอลแลปในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ทางแบรนด์พร้อมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวาดรวมถึงครีเอเตอร์ไทยได้สร้างสรรค์ผลงานสู่ผลิตภัณฑ์จริง และมีพื้นที่ให้ผลงานสามารถเติบโตในเชิงธุรกิจ และพร้อมเปิดกว้างรับนักวาดหรือครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกัน
และเพื่อให้แฟนๆ ได้สัมผัสโลกของน้องแมว Whimsy Blurry อย่างใกล้ชิดยังได้จัดกิจกรรม Road Show ณ สยามสแควร์ พร้อมชวนมาสคอตน้องแมว Whimsy Blurry สุดน่ารัก และคุณเยลลี่มาโชว์วาดภาพคาแรกเตอร์น้องแมวและปลาทอง และพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผสานแฟชั่น ศิลปะ และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน และเตรียมพบมาสคอตน้องแมวที่จะมาเสิร์ฟความน่ารักให้กับทุกคนได้สัมผัสความสดใส ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ถนนทรงวาด แหล่งรวมวัยรุ่นยอดฮิต และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่วัย Gen Z อีกด้วย
คุณเยลลี่ – สุกฤตยา ศิลปินผู้ออกแบบผลงาน Whimsy Blurry กล่าวว่า "คอลเลกชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากน้องแมวที่มีนิสัยขี้เล่น จึงหยิบคาแรกเตอร์ของเจ้าเหมียวแสนซุกซนมาถ่ายทอดเป็นลวดลายที่ผสมผสานศิลปะเข้ากับแฟชั่น เพื่อสะท้อนความสดใส ความสนุก และอิสระในการเป็นตัวเอง ซึ่งอยากให้งานศิลปะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่หยิบมาใช้หรือสวมใส่"
สินค้าคอลเลกชัน Wacoal Styled by Whimsy Blurry พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเริ่มต้น 320 - 1,790 บาท บนช่องทางออนไลน์ www.wacoal.co.th และที่วาโก้ช็อปสาขา Terminal 21 Asok, Terminal 21 Pattaya , Maya Chiangmai, Future Park Rangsit และ Wacoal Yaowarat Space สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง IG : whimsy blurry, Facebook : Wacoal Thailand