"แพนเค้ก" เสิร์ฟผิวโกลว์ไบรท์ ด้วย WHITE SPA GLOW RADIANCE LOTION อัปผิวกระจ่างใสใน 7 วัน

WHITE SPA ตอกย้ำความเป็นโลชั่นที่เข้าใจทุกความต้องการของผิว เปิดตัว "WHITE SPA GLOW RADIANCE LOTION" โลชั่นบำรุงผิวที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ "ผิวโกลว์ไบร์ทเกินหน้า" ชวนสาว ๆ มาปลดล็อกผิวหมองคล้ำ พร้อมเผยผิวดูกระจ่างใส โกลว์สุขภาพดี น่าสัมผัส โดยได้ "แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์" นักแสดงสาวมากความสามารถและไอคอนแห่งความงาม มารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจดูแลผิว และมั่นใจที่จะเผยผิวสวยในแบบของตัวเอง
ไอเทมเด็ดสำหรับคนที่อยากอัปเลเวลผิวให้ดู โกลว์ ไบรท์ และเรียบเนียน ด้วยสูตรที่อัดแน่นด้วยส่วนผสมเพื่อการดูแลผิวอย่างครบมิติ พร้อมจุดเด่น Whitening x5 เข้มข้น ที่ช่วยบำรุงและฟื้นฟูผิวหมองคล้ำ ให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมผสาน สารสกัดดอกฮอว์ธอร์น (Hawthorn) ที่ช่วยปลอบประโลมและลดความระคายเคือง พร้อมดูแลผิวให้ชุ่มชื้น
อีกหนึ่งไฮไลต์ของสูตรคือการผสานพลัง AHA, BHA, PHA และ LHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน เผยผิวที่ดูเรียบเนียน เนียนนุ่ม และน่าสัมผัสยิ่งขึ้น พร้อมช่วยให้ผิวดูสม่ำเสมอและกระจ่างใส โดยมีผลทดสอบประสิทธิภาพที่ระบุว่า ผิวดูกระจ่างใสภายใน 7 วัน นอกจากคุณสมบัติที่จัดเต็มแล้ว WHITE SPA GLOW RADIANCE LOTION ยังโดดเด่นด้วยเนื้อโลชั่นบางเบา ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ สามารถใช้เป็นประจำได้ทุกวันทั้ง เช้า–เย็น เหมาะกับทุกสภาพผิว ให้การดูแลผิวที่ง่ายและสบายในทุกวัน พร้อมเผยผิวดูโกลว์ กระจ่างใส และสุขภาพดี
ด้าน "แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์" พรีเซนเตอร์ของ WHITE SPA GLOW RADIANCE LOTION ร่วมถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของสาวมั่นที่พร้อมเผยผิวโกลว์ไบรท์แบบเต็มความมั่นใจ ผ่านคอนเซ็ปต์ "ผิวโกลว์ไบร์ทเกินหน้า" ที่สะท้อนความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว เพราะผิวสวยไม่จำเป็นต้องรอวันพิเศษ แต่สามารถดูแลและเติมความโกลว์ให้ผิวได้ทุกวัน
ใครที่กำลังมองหาโลชั่นบำรุงผิวที่ช่วยจัดการปัญหาผิวหมองคล้ำ พร้อมเติมความกระจ่างใสและความเรียบเนียนให้ผิว WHITE SPA GLOW RADIANCE LOTION พร้อมเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ควรมีติดไว้ใช้ง่ายได้ทุกวัน ให้ทุกคนสนุกกับการดูแลผิวและเผยผิวโกลว์ไบร์ทเกินหน้าในแบบของตัวเอง
ช้อป WHITE SPA GLOW RADIANCE LOTION ได้แล้ววันนี้ หรือเลือกผลิตภัณฑ์โลชั่นจาก Collection WHITE SPA ที่มีหลากหลายสูตร ตอบโจทย์การดูแลผิวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวให้ดูกระจ่างใส เติมความชุ่มชื้น หรือฟื้นบำรุงผิวอย่างตรงจุด พร้อมเลือกสูตรที่เหมาะกับสภาพผิวและไลฟ์สไตล์ของคุณได้ตามต้องการ ให้ทุกวันเป็นวันของผิวสวยในแบบที่มั่นใจ หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำและร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ WHITE SPA ใกล้บ้านคุณ รวมถึงช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ หรือ คลิกช้อปได้เลย! Shopee : https://bit.ly/4xfL03Y , Lazada : https://bit.ly/4bpXUUP , Tiktok : https://bit.ly/4wBw68x
แล้วมาเติมไอเทมผิวโกลว์ให้พร้อมอยู่ในรูทีนดูแลผิวของคุณ อย่าปล่อยให้ผิวหมองมาบดบังความมั่นใจ ถึงเวลาปลุกผิวให้โกลว์ไบรท์เกินหน้าในทุกวันกับ WHITE SPA GLOW RADIANCE LOTION
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล และควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ