"อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก 2026" ชม ชิม ช้อป ใช้ สินค้าคุณภาพ อัตลักษณ์ล้านนา 12-16 ส.ค.นี้ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดงาน "อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก 2026" ระหว่างวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00 - 21.00 น. ณ BCC HALL ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดของผู้ประกอบการที่ผลิตและจําหน่ายสินค้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยการจัดงานจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด "เชื่อมรากฐาน สร้างคุณค่า ต่อยอดล้านนาตะวันออก สู่อุตสาหกรรมใหม่” สะท้อนการนำ "รากฐาน” อันทรงคุณค่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มาต่อยอดสู่มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้ทุนของพื้นที่ทั้งวัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชาติพันธุ์ งานหัตถกรรม สินค้าเกษตรแปรรูปและอัตลักษณ์ของชุมชน มาเชื่อมเข้ากับแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายทางธุรกิจ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
งาน "อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก 2026” มีผู้ประกอบการกว่า 100 กิจการ จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เข้าร่วมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพดี มีมาตรฐาน โดดเด่น มีอัตลักษณ์สร้างสรรค์ โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ครอบคลุม 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของตกแต่ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผสมผสานกับแนวคิดร่วมสมัย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของผู้ประกอบการจาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม การแสดงและจำหน่าย สินค้าคุณภาพราคาพิเศษจากโรงงาน (OUTLET) การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังหลากหลายสไตล์ ตลอด การจัดงานทั้ง 5 วัน ได้แก่ ไรอัล กาจบัณฑิต , กัน นภัทร , สุนทราภรณ์ , ตรี ชัยณรงค์ , ลานดอกไม้ , ปราโมทย์ วิเลปะนะ และ เล็ก รัชเมศฐ์ , ตรี ชัยณรงค์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ กับผู้ซื้อและนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีการขยายตลาดและ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสัมผัสเสน่ห์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากล้านนาตะวันออก ในงาน "อุตสาหกรรมแฟร์ ล้านนาตะวันออก 2026” เข้าชมฟรี! ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00-21.00 น. ณ BCC HALL ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ มาร่วมกัน "ชม ชิม ช้อป ใช้" สินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน ในราคาสุดพิเศษจากผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริง
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