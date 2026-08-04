รฟท.เปิดบริการ" ส่งพัสดุราคาเดียว"ทั่วประเทศเริ่มต้น 70 บาทต่อชิ้น

การรถไฟฯ เปิดบริการ SRT Express One Price ส่งพัสดุราคาเดียวทั่วประเทศ เริ่มต้นเพียง 70 บาทต่อชิ้น
นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า รฟท.เชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการออนไลน์ ร้านค้า และผู้ที่ต้องการส่งพัสดุขนาดเล็ก ใช้บริการ SRT Express One Price บริการขนส่งพัสดุทางรถไฟในอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย ภายใต้แนวคิด "ราคาเดียว จบทุกค่าใช้จ่าย" ช่วยให้ทราบค่าจัดส่งล่วงหน้า ไม่ต้องคำนวณค่าบริการตามระยะทาง สะดวกต่อการวางแผนค่าใช้จ่ายและควบคุมต้นทุน
บริการนี้รองรับการขนส่งห่อวัตถุด่วนและพัสดุขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 50 × 50 × 50 เซนติเมตร เหมาะสำหรับการจัดส่งเอกสาร เสื้อผ้า ของใช้ สินค้าออนไลน์ ของฝาก และพัสดุขนาดเล็ก โดยใช้โครงข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงทั่วประเทศ ทำให้การส่งพัสดุเป็นอีกทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
อัตราค่าบริการ SRT Express One Price
• ส่งภายในสายเดียวกัน 70 บาทต่อชิ้น
• ส่งข้ามสาย 100 บาทต่อชิ้น
อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็น ราคาเหมาจ่าย ตามเงื่อนไขของโครงการ โดยรวมค่าบริการที่กำหนดไว้แล้ว ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ก่อนส่งพัสดุ เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการออนไลน์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบริหารต้นทุนการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การขนส่งทางรถไฟยังมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ด้วยตารางเดินรถที่แน่นอน ช่วยให้สามารถวางแผนการจัดส่งและการรับพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งพัสดุที่คุ้มค่าและสะดวกสำหรับคนไทยทั่วประเทศ