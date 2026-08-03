ดร.อวัสดา ปกมนตรี เปิดตัว "Thai Youth Khon to Africa Season 2" สุดยิ่งใหญ่ นำพลัง Soft Power ไทยสู่แอฟริกา กราบทูลเชิญ พลเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมประกาศนำ "คณะทูตเยาวชนไทย" เป็นของขวัญแห่งมิตรภาพแด่ราชอาณาจักรเลโซโท
กรุงเทพมหานคร – สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานและแวดวงการทูตเป็นอย่างยิ่ง สำหรับพิธีเปิดโครงการ "Thai Youth Khon to Africa Season 2" ซึ่งจัดขึ้นอย่างสง่างาม ณ โรงแรมพระยาพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร ภายใต้การนำของ ดร.อวัสดา ปกมนตรี ประธานโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกา Season 1 และ Season 2 ภริยาของ ดร.อภิชาติ สุดแสวง กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย
งานครั้งนี้ได้รับพระกรุณาจาก พลเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และประทานคำแนะนำอันทรงคุณค่าแก่ ดร.อวัสดา ประธานโครงการและคณะนักแสดงเยาวชนไทยที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปีแห่งการได้รับเอกราชของราชอาณาจักรเลโซโท ณ กรุงมาเซรู ในเดือนตุลาคม 2569
ดร.อวัสดา ปกมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าของขวัญจากประเทศไทย ไม่ใช่สิ่งของ แต่คือเยาวชนไทย
“เยาวชนทุกคนที่ร่วมโครงการผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก ทั้งด้านศิลปะการแสดง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้การเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีนานาชาติโดยโครงการ Thai Youth Khon to Africa Season 2 รวมเยาวชนไทยจาก 3 สถาบันสู่เวทีโลก ได้แก่จากโรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียน โดยผอ.มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต และคณะครูผู้ฝึกสอนจะร่วมเดินทางไปยังราชอาณาจักรเลโซโท เพื่อสนับสนุนการแสดงและดูแลเยาวชนตลอดภารกิจ”
งานเปิดตัวสะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทย
บรรยากาศของงาน Kick-off โครงการเต็มไปด้วยความสง่างาม โดยแขกผู้มีเกียรติได้รับการต้อนรับด้วยอาหารกลางวันจากเมนูคุณภาพระดับมิชลิน ภายในงานยังมีการแสดงลีลาศถวายความอาลัย ในเพลงในดวงใจนิรันดร์ ของยุวทูตประจำสถานกงสุลราชอาณาจักรเลโซโท น้องลัคกี้ เด็กชายยศภัทร สุดแสวง และ น้องพริม เด็กหญิงณัชชภา นิติธรรมยง ซึ่งทั้ง 2 เป็นนักกีฬาลีลาศของโรงเรียนจิตรลดา
และ น้องลัคกี้ บุตรชายท่านกงสุลใหญ่ฯอภิชาติและดร.อวัสดา จะร่วมแสดงโขนชุด "นาคบาศ ศึกมหาสงครามเทพเจ้า (Nakbas Arrow: The Great War of Gods and Demons)" รับบท พญานาคแห่งเมืองบาดาล ผู้ชุบพิษศรนาคบาศให้อินทรชิต อันเป็นตัวละครสำคัญในตอนศึกนาคบาศของรามเกียรติ์
ดร.อภิชาติ สุดแสวง กล่าวว่า “ โครงการนี้เป็นตัวอย่างของการนำ การทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) มาสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรเลโซโท โดยเชื่อมั่นว่า"เมื่อโขนไทยก้าวสู่แอฟริกา มิตรภาพของสองประเทศก็จะก้าวไปพร้อมกัน"