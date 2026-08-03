“นครชัยแอร์” ร่วมให้บริการส่งน้ำนมแม่ฟรี ผ่านเคาน์เตอร์จัดส่งพัสดุด่วน NCA Express 115 สาขา

“นครชัยแอร์” ร่วมโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ให้บริการส่งน้ำนมแม่ฟรี กับ รถโดยสารนครชัยแอร์ทุกเส้นทาง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า วันนี้ (3 สิงหาคม 2569) เวลา 14.55 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานผู้สนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ด้วยการให้บริการขนส่งน้ำนมแม่ ฟรี ไปกับ รถนครชัยแอร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยมีคุณสุดาวรรณ สุวัตถิพงศ์ ผู้อำนวยการสายงานบุคคลและงานธุรการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัลดังกล่าว
ทั้งนี้ นครชัยแอร์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ และช่วยเหลือคุณแม่ที่มีความจำเป็นด้านการทำงานได้มีโอกาสส่งน้ำนมกลับไปให้ลูก เพื่อส่งเสริมสุขภาพทารกให้แข็งแรง จึงขอเชิญชวนคุณแม่ ร่วมส่งน้ำนมแม่แช่แข็งฟรี ไปกับรถโดยสารนครชัยแอร์ ในทุกเส้นทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึ่งทาง บริษัทฯ มีเคาน์เตอร์ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน นครชัยแอร์ (NCA Express) จำนวน 115 สาขา ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยที่ผ่านมา พบว่าลูกค้านิยมส่งน้ำนมแม่แช่แข็งจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคอีสานและส่งจากภาคตะวันออกไปยังภาคอีสาน โดยสาขาที่ลูกค้านิยมส่งสูงสุด ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ
สำหรับคุณแม่ที่ต้องการส่งน้ำนมแม่ฟรี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของกรมอนามัยที่ Line พิมพ์ @anamaimilk โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการส่งน้ำนมแม่ฟรี และต้องแพ็คน้ำนมอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กรมอนามัยกำหนดไว้ และสามารถส่งน้ำนมแม่ ฟรี ได้วันละ 1 กล่อง ต่อคน ต่อวัน โดยผู้ส่งและผู้รับจะต้องดำเนินการรับและส่งด้วยตนเองที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทั้ง 115 สาขา และสำหรับจุดส่ง-รับพัสดุ ที่กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการได้ที่ จุดบริการส่งพัสดุด่วน (กรุงเทพ) ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ (ถ.กำแพงเพชร 2) เท่านั้น
โดยใช้บริการฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2571 สามารถตรวจสอบสาขานครชัยแอร์ที่รับและส่งน้ำนมแม่ ได้ที่ https://www.nakhonchaiair.com/ncaweb/contact-th