“บ้านชาวไทย” เปิดให้ผู้ได้รับแจ้งสิทธิ D:CODE SRI NAKARIN เซ็นรับใบจองสิทธิแล้ว “คีรี”ปลื้มกระแสตอบรับดี

ดีเดย์! “บ้านชาวไทย” เปิดให้ผู้ได้รับแจ้งสิทธิจากโครงการ D:CODE SRI NAKARIN เข้าดำเนินการเซ็นและรับใบจองสิทธิ “คีรี กาญจนพาสน์” ปลื้มกระแสตอบรับดี แย้มเตรียมจัดสรรสิทธิ D:CRAFT KHLONG LUANG เร็วๆ นี้
3 สิงหาคม 2569 กลุ่มบริษัทบีทีเอส ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “บ้านชาวไทย” ภายใต้แนวคิด “สนับสนุนคุณภาพชีวิต เพื่อการอยู่อาศัย” เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการบ้านชาวไทย D:CODE SRI NAKARIN ได้ดำเนินกระบวนการคัดเลือก และจัดสรรสิทธิ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา จนได้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ ตามกติกาของกระบวนการคัดเลือก และจัดสรรสิทธิการจอง ต่อมาได้ให้ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิดำเนินการยืนยันรับสิทธิ และยื่นเอกสารเพื่อพิจารณาความสามารถทางการเงินเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วนั้น
ล่าสุดโครงการ “บ้านชาวไทย” ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแจ้งสิทธิจากโครงการฯ เข้าดำเนินการ เซ็นและรับใบจองสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเข้าดำเนินการ พร้อมขอให้ผู้ได้รับแจ้งสิทธิจากโครงการฯ นำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ประกอบการดำเนินการเซ็นและรับใบจองสิทธิ
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแจ้งสิทธิจากโครงการฯ สามารถเลือกนัดหมายเข้าดำเนินการเซ็นและรับใบจองสิทธิตามสถานที่ ดังต่อไปนี้
1.อาคาร BTS Visionary Park ชั้น 1 (Lobby) ฝั่ง North
เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. (ปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.Sales Gallery D:CODE SRI NAKARIN
เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 – 20.00 น.
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการแจ้งสิทธิจากโครงการฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดผ่าน Notification ในระบบเว็บไซต์ของโครงการฯ โดยเข้าสู่ระบบได้ที่ www.baan-chaothai.com
“นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าการเข้าดำเนินการเซ็นและรับใบจองสิทธิ เป็นสิทธิสำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ผ่าน Call Center หมายเลข 093–228–3333 และ 092–257–1999 แล้วเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE OA : @baanchaothai เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร และการช่วยเหลือจากโครงการฯ ได้โดยตรง”
ในโอกาสนี้ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศการเข้าดำเนินการเซ็นและรับใบจองสิทธิของผู้ได้รับแจ้งสิทธิในโครงการบ้านชาวไทย D:CODE SRI NAKARIN ที่อาคาร BTS Visionary Park ชั้น 1 (Lobby) ฝั่ง North พร้อมพบปะ และยินดีกับผู้ได้รับสิทธิ
นายคีรี กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโครงการบ้านชาวไทย ที่ได้เริ่มเปิดให้ผู้ได้รับแจ้งสิทธิ จากโครงการฯ เข้าดำเนินการเซ็นและรับใบจองสิทธิ ซึ่งเริ่มต้นที่โครงการ D:CODE SRI NAKARIN ก่อน ซึ่งจะมีการนัดหมายลูกค้ามารับใบจองสิทธิจนกว่าจะครบจำนวนลูกค้าที่ยืนยันรับสิทธิของโครงการฯ ขณะนี้โครงการบ้านชาวไทย ทั้ง 2 โครงการฯ ได้แก่ D:CODE SRI NAKARIN และ D:CRAFT KHLONG LUANG ได้ปิดลงทะเบียนลงแล้ว และได้รับผลตอบรับที่ดีในการลงทะเบียนจองสิทธิ
นายคีรี กล่าวว่า ตนเชื่อว่าโครงการบ้านชาวไทย เป็นโครงการฯ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และด้วยแนวคิดใหม่ที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่กำลังเช่า มีโอกาสได้ซื้อที่อยู่อาศัยด้วยวิธีที่เหมาะสม และไม่เพิ่มภาระในระหว่างที่กำลังจ่ายค่าเช่าอยู่ เพราะโครงบ้านชาวไทย จองสิทธิฟรี ไม่ต้องวางเงินดาวน์ เริ่มผ่อนเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ มาพร้อมด้วยการออกแบบตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และระบบไฟฟ้า อย่างครบครัน พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที
นายคีรี กล่าวว่า สำหรับโครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG ที่ได้ปิดลงทะเบียนลงแล้วนั้น พบว่ามีผู้ที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนจองสิทธิเกินกว่าจำนวนยูนิตที่มีอยู่ ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก และจัดสรรสิทธิ ประมาณวันที่ 14 สิงหาคม 2569 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการประกาศผลการคัดเลือก และจัดสรรสิทธิ เพื่อนัดหมายดำเนินการเซ็นและรับใบจองสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2569 เป็นต้นไป
“กระแสตอบรับของโครงการบ้านชาวไทย ถือว่าอยู่ในระดับดี หรือดีมาก เพราะผมคิดว่าเป็นโครงการฯ ที่มีประโยชน์กับสังคม และราคาที่เราตั้งไว้ก็เป็นราคาที่คนเช่าอยู่ในวันนี้มีกำลังที่จะผ่อนได้ ในระดับราคาเดียวกับการเช่า แต่อาจจะใช้ระยะเวลาผ่อนนานหน่อย แต่จะได้คอนโดเป็นทรัพย์สินของตัวเอง” นายคีรี กล่าว
นายคีรี กล่าวว่า ส่วนกระบวนการคัดเลือก และจัดสรรสิทธิ ในโครงการฯ ต่อไปในอนาคต ตั้งแต่โครงการที่ 3 เป็นต้นไป จะเป็นการให้สิทธิผู้ที่มาก่อน Pre-Approve ก่อน ได้รับสิทธิไป ไม่ต้องมาจัดสรรสิทธิ น่าจะสะดวกกว่า โดยโครงการที่ 3 จะอยู่ในเมืองหลวง แต่คงต้องรอให้กระบวนการคัดเลือก และจัดสรรสิทธิของโครงการ D:CRAFT KHLONG LUANG จบลงก่อน เพราะยังมีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่า โครงการฯ ขยายจะไปพื้นที่ไหน และมีความสะดวกสบายหรือไม่ ขณะนี้ราคาของโครงการฯ ในอนาคตก็คงใกล้เคียงกับ 2 โครงการฯ แรก หรือหากปรับขึ้นก็คงไม่มาก เพราะต้องสำรวจราคาวัสดุก่อสร้างก่อน แต่ในส่วนของ 2 โครงการฯ แรก ยังคงอยู่ในระดับราคาที่เราเคยได้ประกาศออกไป เพราะเราต้องการให้ที่อยู่อาศัย อยู่ในมือผู้ซื้อที่มีความต้องการอย่างแท้จริง ส่วนผู้ที่จะซื้อไปเพื่อปล่อยเช่าเราก็ยินดี แต่การให้สิทธิจะได้เพียง 1 คน 1 สิทธิต่อโครงการเท่านั้น ไม่สามารถมาจองหลายสิบยูนิต ด้วยคนเพียง 1 คนได้ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยเข้าถึงผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยจริง