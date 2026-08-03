เปิดอินไซต์การเงินคนไทย “เตรียมความพร้อม” ทางการเงินล่วงหน้า ส่ง SEasyCash ช่วยรับมือสภาพคล่อง

SEasyCash สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ โดย บริษัท โมนี่ (แคปปิตอล) จำกัด เผยผลสำรวจพบว่าผู้ใช้งานมีแนวโน้มวางแผนการเงินอย่างตั้งใจและรอบคอบมากขึ้น โดยกว่า 60% ของผู้ตอบแบบสำรวจเลือกเปิดวงเงินไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินในยามจำเป็น โดยไม่ได้มีการเบิกใช้ทันที สะท้อนให้เห็นว่าการเข้าถึงวงเงินกำลังถูกมองเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินและบริหารสภาพคล่อง เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนในการประกอบอาชีพ
ผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมทางการเงินมากขึ้น
ผลสำรวจในกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันในไทยกว่า 5,000 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ 65% เลือกเปิดวงเงินไว้ล่วงหน้า และค่อยใช้เมื่อมีความจำเป็น โดยมีเพียง 33% ที่เบิกใช้ทันทีหลัง
เปิดวงเงิน สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีแนวโน้มมองการเข้าถึงวงเงินเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมทางการเงิน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด มากกว่าการใช้เพื่อการจับจ่ายในทันที
รูปแบบการใช้งานยังสะท้อนถึงพฤติกรรมที่เป็นไปตามความจำเป็นเฉพาะช่วงเวลา มากกว่าการพึ่งพาอย่างต่อเนื่อง โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจ หรือ 49% ระบุว่าเบิกใช้วงเงินเดือนละครั้ง ขณะที่ 16% ใช้ทุก 2–3 เดือน สะท้อนว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้วงเงินอย่างเลือกสรร ตามความจำเป็นทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา
อินไซต์ชี้ชัด ผู้ใช้งานมองวงเงินเป็นเครื่องมือบริหารสภาพคล่องที่ช่วยต่อยอดรายได้ของผู้ประกอบอาชีพ
แนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ใช้งานที่เลือกใช้วงเงินในช่วงเวลาที่มีความจำเป็นอย่างชัดเจน เพื่อบริหารสภาพคล่องในการทำธุรกิจ โดยจากผลสำรวจระบุว่า ช่วงที่มีการเบิกใช้สูงสุด คือช่วงเกิดค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือไม่คาดคิดกว่า 50% สะท้อนถึงบทบาทสำคัญในฐานะตัวช่วยในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ช่วยให้บริหารการเงินได้คล่องตัวขึ้น
นอกจากนี้ เสียงสะท้อนจากผู้ตอบแบบสำรวจ ยังระบุถึงการนำวงเงินไปใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ เช่น การซื้อสินค้ามาจำหน่าย การหมุนเวียนเงินสด การซื้อวัตถุดิบ หรือการต่อยอดกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งสะท้อนว่าการเข้าถึงสภาพคล่องที่เหมาะสมอาจมีบทบาทในการช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถบริหารต้นทุน วางแผนกระแสเงินสด และรักษาความต่อเนื่องของรายได้ได้ดียิ่งขึ้น
นายศุภวิทย์ หงส์อมรสิน ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท โมนี่ (แคปปิตอล) จำกัด กล่าวว่า “ผู้ใช้งานในวันนี้ ไม่ได้มองสินเชื่อเงินสดเป็นเพียงเครื่องมือในการใช้จ่ายแบบฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการต่อยอด และเสริมสภาพคล่องให้ร้านค้าหรือธุรกิจ รวมถึงในมุมของผู้บริโภครายย่อย อาจใช้เป็นทุนในการเริ่มประกอบกิจการหรือหารายได้พิเศษ เราจึงมองว่า SEasyCash จะเป็นตัวช่วยด้านสภาพคล่องที่เข้าถึงง่ายและยืดหยุ่น ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay
โดยเราพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้บริหารความต้องการทางการเงินในแต่ละวัน วางแผนล่วงหน้า และเดินหน้าต่อยอดโอกาสทางรายได้หรือธุรกิจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น”
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ SEasyCash ให้บริการโดย บริษัท โมนี่ (แคปปิตอล) จำกัด ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay ทั้งนี้การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ควรกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 25 - 33 % ต่อปี คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
เกี่ยวกับ SEasyCash
SEasyCash คือ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ให้บริการโดย บริษัท โมนี่ (แคปปิตอล) จำกัด โดยสามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการชำระเงินดิจิทัลและบริการทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มอบการเข้าถึงโซลูชันทางการเงินในชีวิตประจำวันแบบครบวงจรแก่ทั้งผู้ใช้งานและผู้ประกอบการ
SEasyCash เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Monee กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทัลของ Sea บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก โดย Monee มีพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงด้วยเทคโนโลยี
ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ทางแอพลิเคชัน ShopeePay