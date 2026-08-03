กรมการท่องเที่ยวโชว์ตัวเลขครึ่งปี 69 จับทัวร์–ไกด์เถื่อน กว่า 3,000 ราย สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 กรมการท่องเที่ยวได้เร่งรัดตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาทัวร์-ไกด์ที่กระทำ
ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ตามนโยบายของนายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยลงพื้นที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 3,187 ราย เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย รวมถึงคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
จากการตรวจสอบบริษัทนำเที่ยว จำนวน 1,962 ราย พบว่าดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย 68 ราย ความผิดที่พบ 3 ข้อหาใหญ่ ได้แก่ 1) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ทัวร์เถื่อน) 2) การประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ตรงตามคุณสมบัติในมาตรา 17 (1) ของกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งกำหนดให้ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัท
เกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และ 3) การไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์ไปกับนักท่องเที่ยว ส่วนการตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ จำนวน 1,225 ราย พบการกระทำผิด 129 ราย โดยความผิด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) การไม่ติดบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ตามที่กฎหมายกำหนด 2) ไม่มีหรือไม่แสดงใบสั่งงาน (Job Order) การปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่มีใบอนุญาต (ไกด์เถื่อน)
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับครึ่งปีหลังนี้ จะกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และมุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะบริษัทนำเที่ยวต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ยังไม่หมดอายุหรือต่ออายุใบอนุญาตให้เรียบร้อย ซึ่งดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุได้ 30 วัน รวมทั้ง
จัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวทุกครั้ง ขณะที่มัคคุเทศก์ควรตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาต โดยสามารถยื่นต่ออายุล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุได้ 120 วัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพ
กรมการท่องเที่ยวขอขอบคุณประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กกรมการท่องเที่ยว
หรือทางอีเมล tgtcenter@tourism.go.th และ DOT-TGIS@tourism.go.th ซึ่งมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การกำกับดูแลบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นไปอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น