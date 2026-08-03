เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ชวนผจญภัยสู่โลกมหัศจรรย์ ในงาน "THE MALL LIFESTORE FAMTOPIA"

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชวนทุกครอบครัวออกผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการกับงาน “THE MALL LIFESTORE FAMTOPIA” เสริมสร้างประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้จริง พร้อมพัฒนาทักษะรอบด้าน กับ 4 ฐานกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2569 เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และโรดโชว์ต่อเนื่องในวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2569 เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ตอกย้ำการเป็น Family Destination ส่งมอบประสบการณ์แห่งการเรียนรู้และความสุขให้ทุกคนในครอบครัว ชวนคุณพ่อคุณแม่และน้อง ๆ เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ในงาน "THE MALL LIFESTORE FAMTOPIA ผจญภัยสู่โลกมหัศจรรย์ ปลดล็อกพลัง 4 ธาตุ" ภายใต้แนวคิด Family Kidventure Playground: Learning Through Play สนามผจญภัยแห่งการเรียนรู้ผ่านการเล่นจริง ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำอันแสนพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว
ภายในงาน เด็ก ๆ จะได้ออกเดินทางผจญภัยผ่านภารกิจสุดมันส์ ใน 4 ดินแดนมหัศจรรย์แห่งพลังธรรมชาติ ที่ทั้งสนุกและช่วยเสริมสร้างทักษะด้านร่างกาย ความกล้า การคิดวิเคราะห์ การสังเกต และจินตนาการ พร้อมรับ STAMP PASSPORT สะสมตราประทับครบทั้ง 4 ฐานครบ แลกรับ "กระเป๋าผู้พิชิต" และของรางวัลอีกมากมาย
EARTH MISSION : บุกป่าพลังดิน ภารกิจปีนป่ายท้าประลองกับ KING KONGKA ทดสอบความแข็งแรงและคล่องแคล่ว อาทิ เดินสะพานเชือก, ทางเดินไม้ ท่ามกลางบรรยากาศป่าไม้และผองเพื่อนสัตว์ป่า อาทิ ลิง, กวาง, เม่นยักษ์แอฟริกา, แพรรี่ด๊อก เป็นต้น
WATER MISSION : ลุยแดนน้ำมหัศจรรย์ ตื่นตากับ Mini Aquarium ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์น้ำนานานพันธุ์ พร้อมภารกิจค้นหาไข่เต่าลึกลับในบ่อบอลยักษ์
WIND MISSION : ภารกิจเหินเวหา ท้าความกล้า ก้าวข้ามขีดจำกัดพิชิตความสูง ท้าความเสียวกับ EURO BUNGY ความสูง 7 เมตร พร้อมเรียนรู้โลกของ “นก” นานาชนิด อาทิ นกอินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์, นกแก้วมาคอว์กรีนวิงค์, นกเค้าไวท์เฟส พร้อมกิจกรรมกับ AR Interactive
FIRE MISSION : ฝ่าอุโมงค์เรืองแสง ผจญภัยสู่ป่าเวทมนตร์ ออกตามหาสัตว์ปริศนาในอุโมงค์มหัศจรรย์ เพลิดเพลินกับสัตว์แปลกหาชมยาก อาทิ แมงป่องเรืองแสง, แมงมุมทารันทูล่าพันธุ์ Mexican Flame Knee เป็นต้น
ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัวตลอดทั้งวัน อาทิ FAMTOPIA SHOW ขบวนพาเหรดและการแสดงของเหล่ามาสคอตสุดน่ารัก วันละ 4 รอบ สนุกกับ Pet Stone Workshop ออกแบบหินให้เป็นสัตว์เลี้ยงในจินตนาการ , Face Painting
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M Card และ M JUNIOR CLUB ช้อปภายในศูนย์ฯ ครบ 500 บาท รับสิทธิ์ผ่าน M CARD APPLICATION, สมาชิกไทยประกันชีวิต PRIVILEGE รับฟรี ค่าเข้า มูลค่า 150 บาท และบัตรเข้าเล่น EURO BUNGY โซน WIND MISSION มูลค่า 80 บาท รับสิทธิ์ได้ที่ เมนูพิเศษ แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือไทยน้ำทิพย์ที่ Gourmet Market ครบ 150 บาทขึ้นไป รับฟรี ค่าเข้า มูลค่า 150 บาท และบัตรเข้าเล่น EURO BUNGY โซน WIND MISSION มูลค่า 80 บาท
ร่วมออกเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการ ปลดล็อกพลังทั้ง 4 ธาตุ และสร้างความทรงจำสุดประทับใจไปพร้อมกันที่ THE MALL LIFESTORE FAMTOPIA ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2569 เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และวันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2569 เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ