ฉลอง 68 ปี MEA จัดนิทรรศการภาพถ่ายสุดพิเศษ “MEA Legacy to Future” ที่ MEA SPARK

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ “MEA Legacy to Future จากรากฐาน...สู่มหานครแห่งอนาคต” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MEA ครบรอบ 68 ปี ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย โดยมีนายคมกริช สาคริก ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดพัฒนาการของกิจการไฟฟ้าไทย จากอดีตสู่การเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหานคร
โดยนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ “MEA Legacy to Future จากรากฐาน...สู่มหานครแห่งอนาคต” จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 14 สิงหาคม 2569 นำเสนอภาพถ่ายและเรื่องราวประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ถ่ายทอดการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทย สู่บทบาทของ MEA ในการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ยังจัดนิทรรศการหมุนเวียนต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเรียนรู้ ผ่าน 2 นิทรรศการพิเศษ ได้แก่
- "แสงแห่งพระเมตตา สืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้" (15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2569)
นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงเปิดอาคาร MEA SPARK พร้อมจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพ
- "Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคต" เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2569 (18 – 30 สิงหาคม 2569)
จัดแสดงเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Metro Grid) ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (Smart Meter) ระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging) และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และบริการด้านพลังงานของ MEA จากผู้ปฎิบัติงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
MEA ขอเชิญประชาชนร่วมสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยผ่านภาพถ่ายหาชมยาก พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 ณ MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระ "68 ปี MEA Powering the Future City ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต"