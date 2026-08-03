“สิงห์” เปิดตัว “Singha Highball” วิสกี้โซดาพร้อมดื่มแบบกระป๋อง มาตรฐานญี่ปุ่น

“สิงห์” เปิดตัว “Singha Highball” วิสกี้ผสมโซดาพร้อมดื่มรูปแบบกระป๋อง ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด ‘Signature Mix’ ที่ผสานความซ่าที่เป็นเอกลักษณ์ของโซดาสิงห์ เข้ากับมาตรฐานการผลิตวิสกี้ของญี่ปุ่น จนเป็นไฮบอลพร้อมดื่มในสัดส่วนเฉพาะที่ลงตัว ส่ง 2 รสชาติ ได้แก่ “Original Soda” และ “Cola” เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่ม (RTD) เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมวิสกี้โซดาพร้อมดื่มมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนา Singha Highball Whisky Soda โดยนำมาตรฐานความซ่าของโซดาสิงห์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับการยอมรับและวางจำหน่ายในหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาดเอเชียที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน รวมถึงได้รับเลือกใช้ในบาร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยนำประสบการณ์ด้านการพัฒนาโซดาของสิงห์มาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการผลิตวิสกี้มาตรฐานญี่ปุ่น ซึ่งทำการผลิตและนำเข้าจากเมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องดื่มไฮบอลพร้อมดื่มที่กำลังได้รับความนิยมในหลายตลาด ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาเครื่องดื่มคุณภาพและสะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ Singha Highball Whisky Soda มีวางจำหน่าย 2 รสชาติ ได้แก่ “Original Soda” และ “Cola” ขนาด 340 มิลลิลิตร ราคา 45 บาท