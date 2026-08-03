บวท. เร่งพัฒนา Big Data และ AI เชื่อมโยงข้อมูลการบินเพิ่มประสิทธิภาพบริการจราจรทางอากาศ

“ภัทรพงศ์” หนุนวิทยุการบินฯ เร่งพัฒนาระบบ Big Data และ AI เชื่อมโยงข้อมูลการบิน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เร่งพัฒนาระบบ Big Data และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านการบินระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและระดับสากล สร้างระบบนิเวศข้อมูลที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการบูรณาการข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้การวางแผนการบริหารจราจรทางอากาศ และการตัดสินใจเป็นไปบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา นำไปสู่การยกระดับความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคในอนาคต
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลเป็นรากฐานในการบริหารประเทศ เพราะข้อมูลที่มีคุณภาพจะช่วยให้การกำหนดนโยบายและการให้บริการที่มีความแม่นยำ โปร่งใส และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลด้านการบิน ถือเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าของประเทศ
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า ปัจจุบัน บวท. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการบิน Big Data โดยรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลเที่ยวบิน ข้อมูลเป้าอากาศยาน และข้อมูลเส้นทางบิน รวมถึงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินอากาศ เพื่อนำมาวิเคราะห์และต่อยอดสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกมิติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ทางวิ่ง การวิเคราะห์พื้นที่วนรอของอากาศยาน การวิเคราะห์ติดตามการเคลื่อนที่ของอากาศยานทั้งภาคพื้นและระหว่างบิน รวมถึงการจัดทำแผนที่ครอบคลุมระบบวิศวกรรมจราจรทางอากาศ ตลอดจนการวิเคราะห์เที่ยวบิน แนวโน้มการใช้ห้วงอากาศ การคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศ และการวางแผนทรัพยากร เพื่อช่วยลดความล่าช้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ
นอกจากนี้ บวท. ยังได้จัดทำ Data Roadmap ระยะ 5 ปี เพื่อให้ข้อมูลขององค์กรมีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการประยุกต์ใช้ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ดังนั้น Big Data ของ บวท. จึงไม่ได้เป็นเพียงระบบจัดเก็บข้อมูล แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานด้านการบิน สนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศ และสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งระบบการบินของประเทศ ให้เกิดความปลอดภัย ทันสมัย และพร้อมรองรับการบริหารจราจรทางอากาศในอนาคต