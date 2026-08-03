กทท.เปิดรับสมัครผอ.คนใหม่ ถึง 28 ส.ค.69 กางสเปกเชี่ยวชาญบริหารท่าเรือ-โลจิสติกส์ ผ่านองค์กรรายได้ไม่ต่ำ 3 พันล้าน

กทท.ประกาศสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ ยื่นสมัคร 31 ก.ค.- 28 ส.ค.69 เปิดคุณสมบัติ ต้องเคยเป็นระดับรองอธิบดีหน่วยงานราชการ หรือรองผู้บริหารระดับสูงสุด รัฐวิสาหกิจ/ เอกชนที่มีรายได้ไม่ตํ่ากว่า 3,000 ล้านบาท/ปี เน้นความรู้บริหารด้านระบบโลจิสติกส์ ท่าเรือ-ขนส่ง
รายงานข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2569 นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) และกรรมการการท่าเรือฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 31 ก.ค.2569 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2569
สำหรับประกาศสรรหาผู้อำนวยการกทท. เป็นไปตามพ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพ.ร.บ.กทท.พ.ศ. 2494 และที่ไขเพิ่มเติม
โดยผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือ การขนส่ง และโลจิสติกส์ พร้อมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ้่นเฟือนไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
6. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
7. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
10. ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กทท. เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าวโดยการมอบหมายของกทท.
11. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับถูกพักงาน
12. ไม่เป็นกรรมการการบริหาร กทท.ในวันที่ยื่นใบสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานด้านระบบโลจิสติกส์ การท่าเรือ การขนส่ง การเดินเรือพาณิชย์ การเศรษฐกิจ หรือการเงิน
2. มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ มีภาวะผู้นำที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์สามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นได้ดี ทั้งภายในและต่างประเทศ
3. กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับรองผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร โดยองค์กรจะต้องมีรายได้ (Turnover) ไม่ตํ่ากว่า 3,000 ล้านบาท/ปี
4.กรณีเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองอธิบดี หรือเทียบเท่า
5. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารระดับสูงสุด หรือตำแหน่งรองผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นขององค์กรนั้น
6. ในการดำรงตำแหน่งตามข้อ 3-5 จะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่ง นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการ กทท. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างแล้วหากอายุยังไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นผูอำนวยการ กทท.ได้อีก แต่สัญญาจ้างจะกระทำได้อีกเพียงคราวเดียว
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครและจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่คณะกรรมการสรรหาฯมีมติว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการ กทท. โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ณ อาคารสำนักงาน กทท.และประกาศทาง www.port.co.th ระหว่างวันที่ 14 ก.ย. -18 ก.ย. 2569 หากผู้สมัครรายใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาว่าใกล้สิ้นสุดรับสมัคร ปรากฎว่ามีจำนวนผู้สมัครน้อยเกินไปหรือไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กทท. คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัครหรือยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้และดำเนินการสรรหาใหม่ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ จากคณะกรรมการสรรหาฯไม่ได้