“ชัชชาติ”เผยพร้อมโอนสายสีเขียวให้รัฐทำ”ตั๋วร่วม”รอตีมูลค่าทรัพย์สิน-ค่าชดเชย กทม.ลดภาระ-หนุนพัฒนาเมือง

กทม.พร้อมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รัฐบาล ลดภาระเพื่อพัฒนาเมืองด้านอื่น “ชัชชาติ”เผยต้องหารือตีมูลค่าทรัพย์สินที่จะชดเชยให้กทม. ส่วนบีทีเอสไม่กระทบเงื่อนไขสัญญา เป็นการเปลี่ยนเจ้าของจาก กทม.เป็นรฟม.
วันที่ 3 ส.ค. 2569 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ที่ให้กรุงเทพมหานครโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินให้รัฐบาล เพื่อให้การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและค่าโดยสารได้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่ คิดว่าตรงนี้เป็นภาระสำคัญ ถ้ากรุงเทพมหานครสามารถ ลดภาระตรงนี้ได้ก็จะทำให้มีเงินกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นมากขึ้น
ในส่วนของบีทีเอสไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเงื่อนไขมีอยู่แล้ว แค่เป็นการเปลี่ยนเจ้าของ เงื่อนไขสัญญาไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนหรือต่างไป ประเด็นสำคัญคือต้องคุยกับรัฐบาลก่อน ว่า Book Value (มูลค่าทางบัญชี) หรือมูลค่าจริง ๆ เป็นเท่าไร รัฐบาลได้รถไฟฟ้าไป 1 เส้น คงต้องมีการคุยว่าจะชดเชยให้กรุงเทพมหานครอย่างไร นี่เป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้กรุงเทพมหานคร ลดภาระในอนาคตได้
ส่วนเรื่องค่าโดยสารที่กำลังมีปัญหาอยู่ กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถเอาภาพรวมทั้งหมดมาจ่ายเส้นเดียวได้ ทำให้ลดภาระเรื่องส่วนต่าง ขณะเดียวกันก็จะมีเงินกลับมาเพื่อไปพัฒนาส่วนอื่นของกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการ แต่สุดท้ายก็ต้องมาหารือกับสภากรุงเทพมหานครเพราะเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่
นายชัชชาติ กล่าวว่า สำหรับค่าก่อสร้างที่ค้างอยู่คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะรวมอยู่กับ Book Value (มูลค่าทางบัญชี) อยู่แล้ว น่าจะชำระหักหนี้ไป เพราะเป็นโอนกลับไปเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อยู่แล้ว แต่มูลค่าปัจจุบันจะตีมูลค่าเท่าไหร่ เนื่องจากหลังปี 2572 รายได้จะกลายเป็นของกรุงเทพมหานคร 100% จึงต้องดูว่ามูลค่าในอนาคตเป็นเท่าไร ทรัพย์สินเท่าไร กรุงเทพมหานครได้จ่ายเงินไปบางส่วนทั้งค่ารถ ค่าดำเนินการตลอดเวลาสัมปทานต้องดูว่ามูลค่าส่วนนี้อีกเท่าไร
“ตอนนี้มีการตีมูลค่าอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ในกระบวนการต่อรอง รวมถึงมีการคุยเรื่อง พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ หลังปี 2572 ที่หมดสัญญาสัมปทานอยู่”