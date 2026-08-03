ทช.ทุ่มงบ 1.2 พันล้านบาท สร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตอง”เชียงใหม่” คืบหน้า 24% เสร็จปี 70 ระบายรถถนนสายหลัก

กรมทางหลวงชนบท ทุ่มงบ 1,246 ล้านบาท สร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ คืบหน้า 24% คาดเสร็จปี 70 ช่วยระบายจราจรบนถนนสายหลัก เพิ่มศักยภาพการคมนาคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน หนุนท่องเที่ยว-เดินทางในจังหวัด
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 24 อยู่ระหว่างงานก่อสร้างทางลอด, ผนังพืด, งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม, งานก่อสร้างทางเบี่ยงรอบ 4 แยก นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานเพิ่มรอบในการรดน้ำ เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองในพื้นที่บริเวณที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2570
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตอง ประกอบด้วย การก่อสร้างทางลอด จำนวน 1 แห่ง บริเวณ กม.ที่ 0 + 800 ถึง กม.ที่ 1 + 400 ทางลอดคู่ขนาน ความยาว 679 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร ไป - กลับ ช่องละ 3 - 3.50 เมตร และมีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 - 2.50 เมตร นอกจากนี้ ยังมีระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์/บนถนน และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอีกด้วย โดยใช้งบประมาณรวม 1,246.285 ล้านบาท
โครงการทางแยกต่างระดับสันป่าตอง เกิดขึ้นเนื่องจาก แยก ทล.108 ซึ่งเป็นจุดหลักในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองเชียงใหม่กับอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด อาทิ อำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง และเชื่อมต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยถนนส่วนใหญ่จะมีความกว้างขนาด 4 - 6 ช่องจราจร ยกเว้นในช่วงที่ผ่านเขตเมือง ปัจจุบันลดลงเหลือ 2 ช่องจราจร ซึ่งในช่วงที่ผ่านเขตเมืองหางดง สันป่าตอง ชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุมชนทำให้ไม่สามารถขยายผิวจราจรได้ ประกอบกับเป็นเส้นทางสำคัญสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมือง ช่วยระบายปริมาณการจราจรออกจากพื้นที่ชุมชน ลดความแออัดบนเส้นทางแยก ทล.108 อีกทั้งยังเป็นการเติมต่อโครงข่ายแยก ทล.121 ช่วงเลียบคลองชลประทานส่งน้ำสายใหญ่ ซึ่งรองรับการเดินทางจากศูนย์ราชการ สถานศึกษา แหล่งพาณิชยกรรม และผู้อยู่อาศัยใกล้คลองชลประทาน ก่อนจะกระจายการจราจรไปยังพื้นที่ตอนใต้ของเมืองเชียงใหม่โดยไม่ต้องผ่านเขตชุมชนเมือง ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทาง ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่/จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน