ก.อุตฯน้อมรับคำพิพากษาคดีพาราควอต คำนึงคุณภาพชีวิต ผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียว

“วราวุธ” เผย ก.อุตฯ น้อมรับคำพิพากษาคดีพาราควอต ยึดคุณภาพชีวิตประชาชน-ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เดินหน้าอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อยกระดับภาคการผลิตไทยสู่มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารอันตราย
ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่บริษัทผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรกับพวก ยื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยกระดับ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยศาลมีคำวินิจฉัยว่า การออกประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จึงชอบด้วยกฎหมาย
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง เป็นการยืนยันการดำเนินงานของกระทรวงในการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ สุขภาพของประชาชน และวิถีชีวิตของชุมชน โดยกระทรวงจะน้อมรับแนวคำพิพากษาและทำตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
“คำพิพากษาครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานสำคัญของการบริหารราชการ ที่ตอกย้ำว่าการทำงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักกฎหมาย หลักวิชาการ และประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยกระทรวงพร้อมนำแนวคำวินิจฉัยของศาลมาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการกำกับดูแลวัตถุอันตรายและกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน“
กระทรวงจะเดินหน้าผลักดันนโยบาย อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับภาคการผลิตไทยสู่มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารอันตรายและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน