ททท. และธนบุรีพานิช เปิดประสบการณ์ “Soul of Central: Beyond the River Rymes อารยธรรมแห่งสายน้ำภาคกลาง” พาลูกค้าสัมผัสเส้นทาง Exclusive ประเดิมเส้นทางแรก “กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา” 20 กรกฎาคมนี้ ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งสายน้ำ มรดกวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวระดับพรีเมียม
กรุงเทพฯ – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ ธนบุรีพานิช ผู้ประกอบและจัดจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz ของประเทศไทยมากว่า 85 ปี เปิดตัวกิจกรรมแรกภายใต้โครงการ “Soul of Central: Beyond the River Rymes อารยธรรมแห่งสายน้ำภาคกลาง” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่นำเสนอเสน่ห์ของภาคกลางผ่านเรื่องราวของสายน้ำ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต โดยประเดิมจัดกิจกรรม Exclusive River Heritage Journey เชิญลูกค้า VIP กว่า 30 ท่าน ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟบนเส้นทาง “สายอารยธรรมแห่งสายน้ำภาคกลาง” จากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการ Soul of Central: Beyond the River Rymes อารยธรรมแห่งสายน้ำภาคกลาง ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมสร้างต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณค่าและตอบโจทย์นักท่องเที่ยว
โดยธนบุรีพานิช ในฐานะผู้ร่วมจัดกิจกรรม ได้นำกลุ่มลูกค้า VIP กว่า 30 ท่าน ร่วมออกเดินทางบนเส้นทางที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Soul of Central ถ่ายทอดเสน่ห์ของอารยธรรมสายน้ำภาคกลาง ผ่านการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมผสานประสบการณ์ด้าน Wellness และกิจกรรม Exclusive Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและแตกต่าง
การเดินทางเริ่มต้นจากโชว์รูม Mercedes-Benz ธนบุรีพานิช สาขาลุมพินี แฟลกชิปโชว์รูมใจกลางกรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมเดินทางด้วยรถยนต์ Mercedes-Benz ที่ธนบุรีพานิชจัดเตรียมไว้ พร้อมได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางจากที่ปรึกษาการขายและทีมงานของธนบุรีพานิช ซึ่งคอยอำนวยความสะดวกและดูแลลูกค้าในทุกช่วงของกิจกรรม เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมที่สะท้อนมาตรฐานการบริการของธนบุรีพานิช ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมาย
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังสะท้อนแนวทางของ ททท. ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ High Value & Sustainable Tourism โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนในการพัฒนากิจกรรมและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ
นอกจากกิจกรรมเปิดตัวร่วมกับธนบุรีพานิชแล้ว โครงการ Soul of Central: Beyond the River Rymes อารยธรรมแห่งสายน้ำภาคกลาง ยังดำเนินต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2569 โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ ธุรกิจเวลเนส และผู้ให้บริการด้านไลฟ์สไตล์จากทั่วภาคกลางเข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ ส่วนลดสำหรับสินค้าและบริการ คูปองและวอเชอร์ ของที่ระลึก โค้ดส่วนลด และข้อเสนอพิเศษจากพันธมิตรที่ร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมการเดินทางและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจตลอดฤดูกาลท่องเที่ยว
โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการยกระดับภาพลักษณ์ของภาคกลางสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ระดับพรีเมียม พร้อมเชื่อมโยงคุณค่าของวัฒนธรรม สายน้ำ และชุมชน เข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน
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