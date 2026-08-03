CloudHQสยายปีกลงทุนดาต้า เซ็นเตอร์ในนิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง

CloudHQ ลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ในนิคมฯอมตะ ซิตี้ ระยอง เสริมศักยภาพไทยสู่ฮับดิจิทัลภูมิภาค
นายสัทธา วนลาภพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับ Mr. Johnson Tan กรรมการบริษัท กลุ่มเอสเมล เวนเจอร์ และกรรมการผู้จัดการ CloudHQ APAC ในนามบริษัท เอสเมล เวนเจอร์ส ทู จำกัด และบริษัท เอสเมล เวนเจอร์ส ทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CloudHQ ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับไฮเปอร์สเกลชั้นนำของโลก เพื่อพัฒนาโครงการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
โดย CloudHQ มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ลงทุน และบริหารศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการด้านคลาวด์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจลงทุนในไทยครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลกต่อศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภูมิภาค
ส่วนอมตะ ซิตี้ ระยอง มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ด้วยความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการลงทุนขนาดใหญ่ ควบคู่กับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนักลงทุนระดับโลกในระยะยาวการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย