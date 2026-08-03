GQ เปิดตัว GQ Teen™ Underwear กางเกงในสำหรับวัยรุ่นชายที่ออกแบบมาเพื่อช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่าน

กางเกงในสำหรับวัยรุ่นชายที่ไม่เด็กเกินไป และไม่เป็นผู้ใหญ่เกินตัว ออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระ เพื่อมอบความสบาย ความกระชับ และความมั่นใจที่เหมาะกับทุกวันของวัยแห่งการเติบโต
GQ แบรนด์เสื้อผ้านวัตกรรมที่เชื่อในการแก้ปัญหาชีวิตจริง เปิดตัว GQ Teen™ Underwear กางเกงในสำหรับวัยรุ่นชายที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับช่วงเวลาสำคัญของการเติบโต จากเด็กสู่วัยรุ่น ด้วยแนวคิด Teen First Layer ชั้นแรกของความมั่นใจ ที่ช่วยให้วัยรุ่นเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจ สบายตัว และพร้อมสำหรับทุกกิจกรรม ตั้งแต่ห้องเรียน สนามกีฬา ไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวัน
รับชมคลิปเปิดตัว GQ Teen™ Underwear ได้ที่ GQ Teen™ Underwear Launch Video
เพราะอนาคตของเขา...เริ่มต้นจากการใส่ใจเรื่องสำคัญตั้งแต่วันนี้
เมื่อเด็กผู้ชายก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง กิจกรรมในแต่ละวันก็เข้มข้นขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมองข้าม คือ กางเกงในที่เหมาะกับช่วงวัย
วัยรุ่นจำนวนมากยังคงสวมกางเกงในเด็กที่ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้อย่างเหมาะสม หรือขยับไปใช้กางเกงในผู้ใหญ่เร็วเกินไป ซึ่งอาจมีขนาดและโครงสร้างที่ไม่สอดคล้องกับสรีระของวัยรุ่น
GQ จึงพัฒนา GQ Teen™ Underwear เพื่อเป็นคำตอบของช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ด้วยการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับการรองรับสรีระ ความกระชับ ความสบาย และการระบายอากาศ ช่วยให้วัยรุ่นรู้สึกมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว พร้อมลดความอับชื้นระหว่างวันและระหว่างทำกิจกรรม
ความมั่นใจ...เริ่มต้นจากชั้นแรกที่สวมใส่
GQ Teen™ Underwear เชื่อว่าความมั่นใจของวัยรุ่น ไม่ได้เริ่มจากเสื้อผ้าที่มองเห็นภายนอกเท่านั้น แต่เริ่มจากความสบายในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด
ทุกดีไซน์ถูกพัฒนาขึ้นจากความเข้าใจพฤติกรรมของวัยรุ่นชายที่ต้องเรียน เล่นกีฬา เดินทาง และใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟตลอดทั้งวัน จึงเลือกใช้ขนาดที่เหมาะกับวัย รุ่นทรังก์ที่สวมใส่ง่าย สีพื้นเรียบง่าย ไม่มีป้ายที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และวัสดุที่ช่วยให้สวมใส่สบายตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น
ตอบโจทย์ทั้งวัยรุ่นและคุณแม่ ในการเลือกกางเกงในตัวแรกของการเติบโต
GQ Teen™ Underwear พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งวัยรุ่นชายและคุณแม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่การเติบโต
สำหรับวัยรุ่นชาย คือกางเกงในที่ให้ความมั่นใจ ความสบาย และรองรับทุกกิจกรรมในแต่ละวัน
สำหรับคุณแม่ คือทางเลือกที่มั่นใจได้ในด้านคุณภาพ ความเหมาะสมกับช่วงวัย และเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจ
หัวใจสำคัญของการออกแบบคือ GQ TEEN SIZE ทรงกระชับ เป้าไม่โครง ฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับสรีระของวัยรุ่นชาย ซึ่งโตเกินกว่าจะใช้ไซซ์เด็ก แต่ยังไม่เหมาะกับไซซ์ผู้ใหญ่ ด้วยรูปทรงที่เข้ากับโครงสร้างสรีระของวัยรุ่นไทย จึงสามารถรองรับการเคลื่อนไหว และทำกิจกรรมได้อย่างมั่นใจตลอดวัน
เดินหน้าสร้างนวัตกรรมที่แก้ปัญหาชีวิตจริงในทุกช่วงวัย
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา GQ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ตั้งแต่เสื้อเชิ้ตที่รีดง่าย กางเกงยีนส์ที่เย็นสบาย ไปจนถึงชุดสครับทางการแพทย์
การเปิดตัว GQ Teen™ Underwear จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ในการขยายนวัตกรรมสู่กลุ่มวัยรุ่น ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ออกแบบเพียงให้ "ใส่ได้" แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับช่วงวัยโดยเฉพาะ พร้อมสนับสนุนให้วัยรุ่นเติบโตอย่างมั่นใจในทุกกิจกรรม
GQ Teen™ Underwear วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน GQ สาขาที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์
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