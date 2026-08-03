AIS SIAM เปิดตัว "Matcha Social Club" คอมมูนิตี้สเปซสายมัจฉะใจกลางสยาม เอาใจวัยรุ่น Gen Z

กรุงเทพฯ – AIS SIAM ปล่อยแคมเปญ "Matcha Social Club" พื้นที่ที่เปิดให้ทุกไลฟ์สไตล์ได้มาเจอกัน จับกระแสความนิยมเครื่องดื่มมัจฉะที่กำลังมาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัวเป็นการดึงคอมมูนิตี้สายมัจฉะเลิฟเวอร์มาเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่นผ่านประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ AIS SIAM
ไฮไลต์ของแคมเปญนี้คือเมนูมัจฉะพิเศษจาก PLUG Café ที่รังสรรค์โดยเชฟมาให้ทุกคนได้มาเจอกับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว โดยมีเครื่องดื่มสุดพิเศษ 4 เมนู 4 สไตล์ ได้แก่
- Summer Daydream
Pure Matcha ผสานความหวานฉ่ำของแตงโม ดื่มง่าย สดชื่นทุกช่วงเวลา
- Sunrise Matcha
Pure Matcha จับคู่กับส้มโอ ความเปรี้ยวอมหวานพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ
- Golden Grove
Cold Foam Matcha จับคู่กับส้ม เพิ่มสัมผัสนุ่มละมุนจาก Cold Foam
-Dirty Matcha
เบลนด์มัจฉะกับนมสด วิปปิ้งครีม วานิลลา และน้ำผึ้ง รสชาติเข้มข้นสมดุล
ลูกค้า AIS สามารถใช้ AIS Points 10 คะแนน และลูกค้าเซเรเนดใช้ AIS Points 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 20 บาทได้ทุกเมนู
นอกจากนี้ แคมเปญยังร่วมมือกับศิลปินรุ่นใหม่สาย Illustrator อย่าง "จูโน่ นางสาวชญากานต์ หรรษคุณาชัย" ออกแบบธีม Matcha Social Club เนรมิตให้ AIS SIAM กลายเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ใจกลางสยาม พร้อมมัทฉะบาร์ที่ให้ทุกคนได้สัมผัสความชิคของสายมัจฉะ เข้ามาเช็กอิน เซลฟี่ ถ่ายรูป และฟังเพลงในแบบที่ชอบ
ผู้ที่มาร่วมงานยังสามารถเลือกช้อปเมิร์ชสุดเก๋ ทั้งเสื้อยืด โปสการ์ด และทัมเบลอร์ ที่ออกแบบมาในคาแรกเตอร์ของ Matcha Social Club ได้ที่ PLUG Café ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2569
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ Moodular Synth จุดเชื่อมต่อแห่งใหม่ที่ให้ทุกคนได้ค้นหาประสบการณ์ใหม่ ทั้ง Mood และ Musical Taste ของตัวเอง ผ่านการเชื่อมต่อสายซินธ์และปรับแต่งฟิลเตอร์ตามความชอบและความรู้สึกของแต่ละคน พร้อมประมวลผลออกมาเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวที่แสดงสถานะของการแมตช์ และเมื่อค้นพบรสชาติที่ใช่แล้ว ทุกคนยังสามารถรับ "Taste Receipt" ใบเสร็จที่บันทึก Musical Taste ของตัวเองกลับไปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
ตลอดแคมเปญยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ร่วมสัมผัส ได้แก่ Matcha Party, Matcha Listening Party และ Matcha Run Club
แคมเปญ AIS SIAM Matcha Social Club จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569 ณ AIS SIAM