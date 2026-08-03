รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูขัดข้อง! จุดสับรางเมืองทองธานี ปรับการเดินรถ ผู้โดยสารต้องลงเปลี่ยนขบวน 3 สถานี

รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูเกิดขัดข้อง ที่จุดสับรางสถานีเมืองทองธานี ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ปรับเดินรถ ความถี่ลดลง และต้องลงเปลี่ยนขบวนรถที่ สถานี กรมชลประทาน สถานีศรีรัช และสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (3 ส.ค.69) เวลา 08.50 น. รถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร( MRT สายสีชมพู) ช่วง แคราย-มีนบุรี เกิดระบบขัดข้อง ที่จุดสับรางสถานีเมืองทองธานี ต้องปรับรูปแบบการเตินรถสำรองออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1. สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) - สถานีกรมชลประทาน (PK05) เดินรถแบบ Short loop ความถี่ในการให้บริการ 5 นาที โดยใช้สถานีกรมชลประทาน (PK05) เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร
2. สถานีกรมชลประทาน (PK05) – สถานีศรีรัช (PK09) เดินรถแบบ Shuttle Service ความถี่ในการให้บริการ 20 นาที
3. สถานีศรีรัช (PK09) – สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) เดินรถแบบ Shuttle Service ความถี่ในการให้บริการ 20 นาที
4. สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) - สถานีมีนบุรี (PK30) เดินรถแบบ Short loop ความถี่ในการให้บริการ 5 นาที โดยใช้สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ (PK13) เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางระหว่าง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี และสถานีมีนบุรี ต้องลงเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีกรมชลประทาน สถานีศรีรัช และสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ