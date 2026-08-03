BEM ชวนน้องม.ปลายติวเข้มปั้นพอร์ตศิลปะ ฟรี!!

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง สำหรับกิจกรรม “BEM Art Training ปี 2569” ภายใต้แนวคิด ฝึกวาดเส้น สู่เส้นทางในฝัน กิจกรรมติวศิลปะฟรี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ต้องการเพิ่มทักษะและใช้ผลงานจากการเรียนไปต่อยอดจัดทำ Portfolio สำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาศิลปะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยที่สนใจ จัดโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์พิษณุ วริรักษ์ อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การวาดเส้น หรือ Drawing ตั้งแต่พื้นฐานเรื่องสัดส่วน รูปทรง โครงสร้าง และแสงเงา ตลอดจนการวาดรูปสร้างสรรค์ผ่านมุมมองและกระบวนการรับรู้ใหม่ สำหรับคอร์สที่ 1 เรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้อง Art Learning Centre บริเวณ MRT สถานีคลองเตย โดยผู้เรียนจะได้รับอุปกรณ์การเรียนฟรี และเมื่อเรียนครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร Course Certificate
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานวาดภาพแบบ Drawing โดยไม่จำกัดรูปทรงหรือหัวข้อผ่านทาง QR Code ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 เฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รับจำนวนจำกัด)บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีอาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ พร้อมผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาผลงาน และจะประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2345-2000 ต่อ 184345 หรือทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro