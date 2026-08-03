TPL ปรับโครงสร้างบริหาร ยกระดับขนส่งครบวงจร เสริมทัพผู้บริหารดัน synergy ในเครือ

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างบทบาทระหว่างบริษัทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สร้างความคล่องตัว ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และให้การกำกับดูแลธุรกิจขนส่งของกลุ่มใกล้ชิดกับการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบการวางยุทธศาสตร์การเติบโตในระดับกลุ่มบริษัท และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบริษัทในเครือ
นางสาวพรทิพย์ กล่าวว่า "การปรับโครงสร้างครั้งนี้คือการจัดวางคนให้ตรงกับงานที่แต่ละคนถนัดที่สุด ซึ่งถือเป็นการดึงศักยภาพของแต่ละทีมออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทแม่จะดูภาพรวม การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจในเครือ ขณะที่บริษัทย่อยจะโฟกัสการปฏิบัติการได้อย่างเชี่ยวชาญและคล่องตัว ทีมงานและมาตรฐานการให้บริการที่ลูกค้าคุ้นเคยยังคงเดิมทุกประการ"
ในการนี้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่ม TPL มายาวนาน จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้าของกลุ่ม เพื่อดูแลการปฏิบัติการและความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง พร้อมด้วยทีมงานชุดเดิมเพื่อดูแลทั้งขั้นตอนการทำงาน ควบคุมมาตรฐานการให้บริการและดูแลช่องทางการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้า
นายชัยพิพัฒน์ กล่าวว่า "ธุรกิจขนส่งพัสดุในไทยแข่งขันสูงและเปลี่ยนเร็วมาก ซึ่งผมมองว่าเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้น โดย TPL เติบโตมาจากงานขนส่งและเราเข้าใจธุรกิจนี้ดี สำหรับบทบาทใหม่ของผมที่ ไทยพาร์เซิล โลจิสติกส์ เป็นบทบาทที่ลึกและเข้มข้น ซึ่งผมพร้อมเต็มที่กับการวางแผนและกำหนดทิศทางของบริการให้โดดเด่น ทั้งการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ และการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกด้าน เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจขนส่งของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง"
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน และ นายกฤษฎา พฤติภัทร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมปรับองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่
การปรับโครงสร้างครั้งนี้จะช่วยเสริมรากฐานของกลุ่ม TPL ให้พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบการวางยุทธศาสตร์การเติบโตในระดับกลุ่มบริษัท และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบริษัทในเครือ
นางสาวพรทิพย์ กล่าวว่า "การปรับโครงสร้างครั้งนี้คือการจัดวางคนให้ตรงกับงานที่แต่ละคนถนัดที่สุด ซึ่งถือเป็นการดึงศักยภาพของแต่ละทีมออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทแม่จะดูภาพรวม การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจในเครือ ขณะที่บริษัทย่อยจะโฟกัสการปฏิบัติการได้อย่างเชี่ยวชาญและคล่องตัว ทีมงานและมาตรฐานการให้บริการที่ลูกค้าคุ้นเคยยังคงเดิมทุกประการ"
ในการนี้ นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโลจิสติกส์ของกลุ่ม TPL มายาวนาน จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้าของกลุ่ม เพื่อดูแลการปฏิบัติการและความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง พร้อมด้วยทีมงานชุดเดิมเพื่อดูแลทั้งขั้นตอนการทำงาน ควบคุมมาตรฐานการให้บริการและดูแลช่องทางการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้า
นายชัยพิพัฒน์ กล่าวว่า "ธุรกิจขนส่งพัสดุในไทยแข่งขันสูงและเปลี่ยนเร็วมาก ซึ่งผมมองว่าเป็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้น โดย TPL เติบโตมาจากงานขนส่งและเราเข้าใจธุรกิจนี้ดี สำหรับบทบาทใหม่ของผมที่ ไทยพาร์เซิล โลจิสติกส์ เป็นบทบาทที่ลึกและเข้มข้น ซึ่งผมพร้อมเต็มที่กับการวางแผนและกำหนดทิศทางของบริการให้โดดเด่น ทั้งการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ และการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกด้าน เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจขนส่งของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง"
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรพล ทวีโชคทรัพย์สิน และ นายกฤษฎา พฤติภัทร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมปรับองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่
การปรับโครงสร้างครั้งนี้จะช่วยเสริมรากฐานของกลุ่ม TPL ให้พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน