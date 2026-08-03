บอร์ดปตท.สผ. ตั้ง “ คณิตา ฐณิตา ” CEO คนใหม่ มีผล 1ต.ค.69

บอร์ดปตท.สผ.มีมติแต่งตั้ง “ คณิตา ฐณิตา ศาศวัตายุ” CEO คนใหม่ มีผล 1ต.ค.69
นางสาวญาณินี วจีประทับจิต เลขานุการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มีมติแต่งตั้ง นางสาวคณิตา ฐณิตา ศาศวัตายุ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ที่จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป นับเป็นCEOหญิงคนแรกของปตท.สผ.
นางสาวคณิตา ฐณิตา ศาศวัตายุ อายุ 55ปี
จบการการศึกษา Master of Sciences (Engineering Management), University of Missouri-Rolla ประเทศสหรัญอเมริกา , วิศวกรรมศาสต์รบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง CEO Designate ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาดม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเปลี่ยนผ่าน ก่อนที่จะรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. และนังดำรงตำแหน่งรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ และทรัพยากรบุคคล