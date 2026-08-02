"ภัทรพงศ์"เร่งยกระดับโครงข่ายทางหลวง “บางระกำโมเดล”พร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วมแนวลุ่มน้ำยมยั่งยืน

"ภัทรพงศ์" ยกระดับโครงข่ายทางหลวง “บางระกำโมเดล”พร้อมเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมเปิดทางระบายน้ำสะพานข้ามแม่น้ำยม ทะลวงคอขวดลุ่มน้ำยมตอนล่างสะพานข้ามแม่น้ำยม
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดล โดยมีนายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมด้วย โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์มนู ทองหนัก นายนิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้ข้อมูล ณ ตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนรับฟังความเดือดร้อนและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อนำมาหารือกับคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการลงพื้นที่วันนี้ได้ทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี รวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น หลังจากนี้ตนจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยม บ้านวังเป็ด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่าง เนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขิน ช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัด ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง การระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้ และเร่งดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อยกระดับการออกแบบสะพานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาว
นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่มีข้อเสนอในการก่อสร้างจุดกลับรถแห่งใหม่ เนื่องจากปัจจุบันจุดกลับรถมีระยะห่างจากแหล่งชุมชน รวมทั้งการเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง โดยมอบหมายให้กรมทางหลวงดำเนินการออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อรับมือฤดูน้ำหลาก บรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยไร้รอยต่อ