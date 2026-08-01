วันแรกคึกคัก !รถไฟขบวน "SRT BANGKOK CONNEX" กรุงเทพอภิวัฒน์ - อยุธยา คากผู้โดยสารพุ่ง 1,000 คน/วัน

วันแรกคึกคัก !รถไฟเดินรถขบวน "SRT BANGKOK CONNEX" กรุงเทพอภิวัฒน์ - อยุธยา ตอบโจทย์คนทำงานและนักท่องเที่ยว"ผู้ว่าฯอนันต์" ร่วมขบวน โปรราคาพิเศษถึง 31 ต.ค. นี้ คาดผู้โดยสารเพิ่มจาก 450 คน/วัน เป็นกว่า 1,000 คนและ เตรียมเพิ่มเส้นทางนครปฐม
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงพื้นที่ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อร่วมเดินทางไปกับขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ "SRT BANGKOK CONNEX" (BNEX) หรือ "เอสอาร์ที บางกอก คอนเน็กซ์" จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสถานีอยุธยา ซึ่งเปิดให้บริการเที่ยวเดินรถในวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์) เป็นวันแรก โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีต่อบริการรถไฟชานเมืองรูปแบบใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดให้บริการขบวน "SRT BANGKOK CONNEX" เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายยกระดับการให้บริการระบบรางของการรถไฟฯ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างไร้รอยต่อ โดยได้นำข้อเสนอแนะ และพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงรูปแบบการเดินรถ จากเดิมที่ให้บริการในเส้นทางดอนเมือง - อยุธยา ปรับเป็นเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - อยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรองรับผู้โดยสารได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถรองรับผู้โดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ณ สถานีรังสิตและสถานีดอนเมือง รวมถึงผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตลอดจนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบในพื้นที่เดียวกัน ทำให้การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
@เปิดสถิติ วิ่ง"ดอนเมือง-อยุธยา"
ผู้โดยสารสูงสุด 800 คนต่อวัน
จากข้อมูลการให้บริการที่ผ่านมา ขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศในเส้นทางดอนเมือง -อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2569 มีผู้โดยสารใช้บริการสะสมแล้วกว่า 33,783 คน หรือเฉลี่ย 450 คนต่อวัน โดยเฉพาะในวันหยุดนักขัตฤกษ์มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยสูงถึง 800 คนต่อวัน สะท้อนถึงความนิยมในการเดินทางด้วยระบบรางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนต้นทางมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ รวมทั้ง การเปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพิ่มเติม คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการ รองรับทั้งผู้โดยสารประจำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,000 คนต่อวัน
นายอนันต์ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางด้วยระบบราง การรถไฟฯ ได้จัดโปรโมชันอัตราพิเศษเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2569 โดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสถานีดอนเมือง รังสิต และคลองพุทรา คิดอัตราค่าโดยสาร 30 บาท ส่วนสถานีบางปะอิน บ้านโพ และสถานีปลายทางอยุธยา คิดอัตราค่าโดยสาร 50 บาท ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ประชาชน
สำหรับตารางเดินรถในวันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) จะเปิดให้บริการวันละ 6 เที่ยว ไป - กลับ (ขบวน 9001 - 9006) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 05.15 น. เพื่อรองรับคนทำงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนวันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์) จะปรับเวลาเริ่มให้บริการเป็นเวลา 09.05 น. โดยเปิดให้บริการวันละ 4 เที่ยว ไป - กลับ (ขบวน 9003 - 9006) เพื่อให้เหมาะกับช่วงเวลาเดินทางของนักท่องเที่ยว