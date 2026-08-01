สยาม ทาคาชิมายะ เปิดตัว LA COUSETTE แลนดิ้งครั้งแรกในไทย! กระเป๋าผ้าไนลอนดีไซน์ชิค น้ำหนักเบา ส่งตรงจากญี่ปุ่น ณ ไอคอนสยาม

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม เปิดตัว LA COUSETTE (ลา คูเซตต์) แบรนด์กระเป๋าสุดฮิตส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ไอเทมชิ้นเด่นที่จะมาช่วยเสริมภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ให้ดูดีมีสไตล์ ลาคูเซตต์ถ่ายทอดแนวคิด “EASY BAG” ผ่านกระเป๋าดีไซน์คลาสสิกที่ผสานความอเนกประสงค์ได้อย่างลงตัว พร้อมตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ สามารถใช้งานได้ทั้งในโอกาสทางการและวันสบายๆ ตั้งแต่วันทำงาน ชีวิตปะจำวัน ไปจนถึงช่วงเวลาพิเศษ เอกลักษณ์ของแบรนด์อยู่ที่เทคนิคการเย็บเมโร่ (Merrow Stitch) และการใช้ผ้าไนลอนคุณภาพ ซึ่งช่วยให้กระเป๋ามีน้ำหนักเบา ทำให้เติมเต็มความสนุกในการมิกซ์แอนด์แมตช์ให้เข้ากับทุกสไตล์การแต่งตัว
ไฮไลต์ของการเปิดตัว LA COUSETTE ในครั้งนี้ สยาม ทาคาชิมายะ ได้อิมพอร์ตกระเป๋ามาให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าชาวไทยได้เลือกช็อปมากกว่า 50 ดีไซน์ ผสานความสวยงามและการใช้งานไว้ในหนึ่งเดียว ที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ชื่อดัง คุณมิฮาระ ฮิเดกิ (Hideaki Mihara) นำโดย Scarf Collection คอลเลกชันสุดโดดเด่นที่นำลวดลายผ้าพันคอ มาถ่ายทอดลงบนกระเป๋าได้อย่างมีเอกลักษณ์ และคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ร่วมงานกับไอคอนิกคาแรกเตอร์ระดับตำนานอย่าง Hello Kitty มาร่วมสร้างสีสันและเพิ่มความสนุกสนานในการแต่งตัว นอกเหนือจากลวดลายพิเศษแล้ว แบรนด์ยังมี New Classic Collection กระเป๋าโทนสีพื้นเรียบโก้ให้เลือกสรรอีกหลากหลายโทนสีที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกวัน
เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่ง LA COUSETTE นำเสนอกระเป๋ารุ่นยอดนิยมนี้ใน 3 ขนาด เริ่มจากขนาด 'SS Size' ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับวันสบาย ๆ พกพาของใช้จำเป็นสำหรับมื้อกลางวัน ไปคาเฟ่ หรือเดินเล่นในวันหยุด ถัดมาคือ 'S Size' ขนาดมาตรฐานสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน มอบความคล่องตัวในการสะพาย และขนาดใหญ่ 'L Size' ที่ออกแบบมาให้จุของได้หลากหลาย เหมาะสำหรับวันทำงานหรือการเดินทาง โดยกระเป๋าทุกใบสามารถพับเก็บได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษ หรือเป็นของขวัญสำหรับตัวคุณเอง
พิเศษฉลองการเปิดร้านใหม่ รับฟรี! LA COUSETTE Tote Bag 1 ใบ (Limited Edition) เมื่อช็อปครบ 3,500 บาท ขึ้นไป ร่วมสัมผัสและเป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นได้แล้ววันนี้ที่บริเวณชั้น G ตั้งแต่ 29 กรกฏาคม – 16 สิงหาคม 2569 และหลังจากนั้นสามารถชมสินค้าได้ที่ชั้น 2 สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-011-7500 หรือทาง LINE: SIAM Takashimaya