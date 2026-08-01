กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนเที่ยวงาน “GI Market Roadshow” ยกขบวนสินค้า GI ทั่วไทย พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง 3 – 9 สิงหาคมนี้ ที่เซ็นทรัล ขอนแก่น

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากการจัดงาน “GI Market Roadshow” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าต่อยอดการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกขบวนสุดยอดสินค้า GI จากทั่วประเทศสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในงาน “GI Market Roadshow” ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น
งาน “GI Market Roadshow” เป็นมหกรรมรวบรวมสินค้า GI คุณภาพจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว เปิดโอกาสให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ได้ ชม ชิม ช้อป สินค้าอัตลักษณ์ไทย พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งสะท้อนคุณภาพ ชื่อเสียง และเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่งผลิต อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ยกระดับรายได้ของผู้ผลิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยภายในงานพบกับสินค้า GI คุณภาพจากทั่วทุกภูมิภาค อาทิ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เครื่องปั้นดินเผา
ด่านเกวียน สับปะรดภูแลเชียงราย กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก ชามไก่ลำปาง หอยนางรมสุราษฎร์ธานี ขนมหมอแกงเมืองเพชร และนิลเมืองกาญจน์ ตลอดจนอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องดื่ม ผ้าและหัตถกรรมพื้นถิ่น รวมถึงสินค้าชุมชนอันทรงคุณค่าจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการตัวจริงที่เดินทางมาจำหน่ายโดยตรงจากแหล่งกำเนิด สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า
ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 7 วัน ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและความบันเทิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตและชิมผลิตภัณฑ์ GI การให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า GI โดยผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมส่งเสริมการขาย การร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึก และไฮไลต์พิเศษกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างสีสันตลอดสัปดาห์ ได้แก่ แก้ม-วิชญาณี เต๋า-ภรัณวัฒน์ กวาง-ดวงฤทัย จา-สิงห์ชัย ลูกตาล-ชลธิชาศ์ แมน-มณีวรรณ และ บิว-กัลยาณี เพื่อมอบทั้งความสุขและประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้า GI ในบรรยากาศที่คึกคัก
สำหรับ พิธีเปิดงาน จะจัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น พร้อมกิจกรรมไฮไลต์การสาธิตการประกอบอาหารโดย เชฟอิน – ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ เจ้าของเพจ “กำลังอิน” และร้าน “ครัวบ้านอิน” ในเมนูสร้างสรรค์ “ข้าวตังกรอบ ครีมทุเรียนภูเขาไฟ” ซึ่งรังสรรค์จากวัตถุดิบ GI สำคัญของไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ที่นำมาทำเป็นข้าวตังกรอบเนื้อเบา หอมกลิ่นข้าว และ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่นำมาทำเป็นครีมเนื้อเนียนนุ่ม ละมุน หอมเข้มข้น สะท้อนศักยภาพของสินค้า GI ไทยในการต่อยอดสู่เมนูมูลค่าสูง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการ พบปะผู้ผลิต และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการรับรู้และขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้า GI ไทย
การจัดงานครั้งนี้สะท้อนภารกิจสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า GI ไทย
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในท้องถิ่น พร้อมสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคต่อสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง และอัตลักษณ์เฉพาะของแหล่งผลิต อันจะช่วยสร้างรายได้ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้า GI ไทย พร้อมร่วมพิธีเปิดงานในวันที่
4 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 – 16.00 น. และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น แล้วพบกันในงาน “GI Market Roadshow” งานมหกรรมที่รวบรวมของดีจากแหล่งผลิตทั่วไทยไว้ให้ทุกคนได้เลือกซื้ออย่างครบครันในที่เดียว