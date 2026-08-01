อะตอมคลินิก ฉลองครบรอบ 15 ปี จัดใหญ่ แจกทองคำ 15 รางวัล ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่าล้านบาท

ทุกการลงทุน มีความสวย "Invest in Your Beauty" คือแนวคิดสำคัญของแคมเปญครบรอบ 15 ปี อะตอมคลินิก (Atom Clinic) ที่สะท้อนถึงความเชื่อว่าการดูแลตัวเองคือการลงทุนที่มีคุณค่า และเป็นการสร้างความมั่นใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว
ตลอดระยะเวลา 15 ปี อะตอมคลินิกมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการรักษา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการบริการที่ใส่ใจในทุกประสบการณ์ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
ครั้งนี้อะตอมคลินิกจัดแคมเปญ "Invest in Your Beauty"
มอบสิทธิพิเศษด้วยโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับทุกโปรแกรม สูงสุด 35% ตั้งแต่คอร์สแรก พร้อมแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าคนสำคัญด้วยของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท อาทิ
• ทองคำ จำนวน 15 รางวัล รวมมูลค่า 330,000 บาท
• Top Spender ประจำสัปดาห์ 5 อันดับแรก รับบัตรของขวัญ หรือ ห้องพักสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Cape Dara Resort Pattaya (2 วัน 1 คืน) มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
• และโปรแกรมยอดนิยม อาทิ Ulthera Prime, Thermage, Filler, Botox รวมถึงของรางวัลพิเศษอีกมากมาย รวมมูลค่า 570,000 บาท
ลูกค้าสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลได้ง่าย ๆ เพียงใช้บริการ ทุก 2,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่ 1–31 สิงหาคม 2569 ***เงื่อนไขโปรโมชั่นและการรับรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
อะตอมคลินิกให้บริการครอบคลุม 6 สาขา ได้แก่ สาขา เลียบทางด่วนรามอินทรา / สุขุมวิท19 / เมเจอร์รังสิต / นครราชสีมา / ขอนแก่น / บุรีรัมย์ เพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการด้านความงาม และการดูแลสุขภาพผิวในมาตรฐานเดียวกัน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งการดูแลตัวเองในเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมรับสิทธิประโยชน์ และของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: www.atomclinicofficial.com / Facebook: Atom Clinic อะตอมคลินิก / Instagram: @atomclinicofficial / TikTok: @atomclinic / โทรศัพท์: 02-539-0199