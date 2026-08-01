สมอ. กวาดล้าง “สกุชชี่”ไร้มอก.ย่านสำเพ็ง ยึดกว่า 1.9 หมื่นชิ้น เอาผิดกม.ผู้ขาย/นำเข้า

“สมอ.” บุกตลาดสำเพ็ง กวาดล้าง “สกุชชี่” ไม่มี มอก. จำนวน 19,665 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เสี่ยงเจือปนสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก เตรียมดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าทุกราย เตือนผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าที่แสดงเครื่องหมาย มอก.
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า “สกุชชี่” จัดอยู่ในกลุ่ม “ของเล่น” ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมายของ สมอ. ที่บังคับให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 685 เล่ม 1–2562 พบว่าปัจจุบันสินค้าดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างสูงในสื่อสังคมออนไลน์และมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ จากการตรวจสอบพบว่ามีสินค้าจำนวนมากในท้องตลาดที่ไม่มีการแสดงเครื่องหมาย มอก. ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จากการปนเปื้อนของสารเคมี โลหะหนัก สารแต่งกลิ่น และสารเคลือบผิวที่ไม่ได้มาตรฐาน
ดังนั้น สมอ. ได้ติดตามและเฝ้าระวังการจำหน่ายสกุชชี่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บัญชีร้านค้าที่มีผู้ติดตามและยอดเข้าชมสูง จากการสืบสวนและขยายผลเชิงลึกพบว่า มีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่จำนวน 6 แห่ง ตั้งอยู่ในย่านตลาดสำเพ็ง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทันที จากการตรวจสอบร้านจำหน่ายทั้ง 6 แห่ง พบสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้น มูลค่ารวม 1,013,109 บาท โดยพบว่าผู้ประกอบการ 1 ใน 6 ราย ดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นทั้งผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต อีก 5 ราย เป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
ทั้งนี้ สมอ. จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกราย โดยผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่แสดงเครื่องหมาย มอก. จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในขณะที่ผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากเลือกซื้อสินค้าต้องพิจารณาเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย มอก. และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่อยู่คู่กับเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ได้รับอนุญาต
สกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่มักผลิตจากวัสดุประเภทโพลียูรีเทน (Polyurethane) และโฟมเกรดต่ำ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และสารกลุ่มพทาเลต (Phthalates) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและสารรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ บางชนิดถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายอาหารและมีสารแต่งกลิ่น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กเล็กจะนำเข้าปาก ก่อให้เกิดอันตรายจากสารพิษหรือภาวะทางเดินหายใจอุดตัน การสัมผัสหรือสูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้ อีกทั้งคุณสมบัติของวัสดุที่อมความชื้นยังเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรา หากรักษาความสะอาดไม่เพียงพออาจก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังได้