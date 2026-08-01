เริ่ม 1 ส ค. เรือโดยสารไฟฟ้า “ไทย สมายล์ โบ้ท”ร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” แล้ว

ข่าวดีสำหรับ ผู้ที่เดินทาง ด้วยเรือโดยสารไฟฟ้า ไทย สมายล์ โบ้ท เปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ได้ครบทั้ง 3 เส้นทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2569
บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา เดินหน้าเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ของภาครัฐ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สอดรับนโยบายในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน พร้อมเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนใช้สิทธิ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป
สำหรับการใช้สิทธิชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้า ไทย สมายล์ โบ้ท เมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิจะจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ 12 บาทเท่านั้น จากปกติ 30 บาท เพื่อลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินทางด้วยขนส่งพลังงานสะอาด ลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มมากขึ้น ผู้โดยสารสามารถแจ้งใช้สิทธิกับพนักงานที่ท่าเรือ หรือพนักงานเก็บค่าโดยสารภายในเรือ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2569
ทั้งนี้ สิทธิไทยช่วยไทย พลัส จะสามารถใช้กับบริการเรือไฟฟ้า ไทย สมายล์ โบ้ท ครบทั้ง 3 เส้นทาง ประกอบด้วย สายสีเขียว (City Line) เส้นทางสยามเจริญนคร-พระปิ่นเกล้า, สายสีม่วง (Urban Line) เส้นทางสาทร-พระนั่งเกล้า และสายสีน้ำเงิน (Metro Line) เส้นทางท่าน้ำนนท์-วัดวรจรรยาวาส และหากใช้สิทธิครบตามจำนวนแล้ว ผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตร HOP Card กับ Daily Max Fare เดินทางไม่จำกัดตลอดวันจ่ายเพียง 40 บาทเท่านั้น