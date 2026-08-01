ซีพีเอฟ ชูนวัตกรรมอาหารระดับสากล ปูทางสู่การเป็น Everyday Food ของคนไทย พร้อมคว้า 2 รางวัลใหญ่ No.1 Brand Thailand

"โภชนาการที่ดีและโปรตีนคุณภาพจากเนื้อสัตว์ที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง” คือคำมั่นสัญญาที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยึดมั่นภายใต้พันธกิจ “ครัวของโลก” (Kitchen of the World) ที่ต้องการส่งมอบโภชนาการที่ดีและโปรตีนคุณภาพสูงจากเนื้อสัตว์ให้คนไทยเข้าถึงได้ในทุกวัน ส่งผลให้ซีพีเอฟได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมคว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ในหมวดอาหารพร้อมรับประทาน (Chilled Food) และอาหารแปรรูปแช่แข็ง (Frozen Food) มาครองได้สำเร็จ
ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ในการยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยมาตรฐาน “Feed-Farm-Food” ระบบการผลิตครบวงจรที่ควบคุมคุณภาพและโภชนาการได้อย่างแม่นยำตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand ซึ่งจัดต่อเนื่องยาวนานกว่า 14 ปี มีความพิเศษตรงที่เป็นผลลัพธ์จาก “เสียงของผู้บริโภคจริง” ทั่วประเทศกว่า 6,500 ตัวอย่าง ไม่ใช่การตัดสินจากคณะกรรมการ จึงเป็นดัชนีชี้วัดความนิยมและความไว้วางใจที่สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดอย่างแท้จริง
นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หัวใจสำคัญที่นำพาเราไปสู่ความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่ง คือความตั้งใจที่จะส่งมอบ ‘โปรตีนที่ดีและโภชนาการที่ดี’ ให้กับผู้บริโภค เราไม่เพียงแต่นำเสนอสินค้า แต่เรานำเสนอนวัตกรรมอาหารจากเนื้อสัตว์จริงที่ปลอดภัยระดับโลก โดยคำนึงถึงความสะดวกและการเข้าถึงได้จริงของคนไทยในทุกกลุ่ม รางวัล No.1 Brand Thailand จึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้วัดว่าความตั้งใจในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคของเรานั้นบรรลุผล และเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดขององค์กร”
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ซีพีเอฟได้เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่โดดเด่น อาทิ ไส้กรอกข้าวกะเพราไก่ ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานระดับเดียวกับที่นักบินอวกาศรับประทานบนอวกาศ Chicken Pocket แซนด์วิชโปรตีนสูงที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ และ ซีพี นักเก็ตไก่ ที่การันตีความอร่อยระดับสากลด้วยรางวัล Crystal Taste Award จากประเทศเบลเยียม ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้คือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้แบรนด์ครองความเป็นผู้นำในตลาดอย่างต่อเนื่อง และเป็นมากกว่าของกินให้อิ่ม แต่เป็นอาหารประจำวันที่สร้างความรู้สึกดีและความผูกพันให้กับผู้บริโภคในทุกมื้อ
การคว้ารางวัล No.1 Brand Thailand ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ซีพีเอฟไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีที่สุดและยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกมื้ออาหาร ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลกและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ผู้บริโภคทั่วประเทศมอบให้แบรนด์ CP เสมอมา ตามคำมั่นสัญญาที่ว่า “Make better foods for better lives - โภชนาการที่ดี โปรตีนที่ดีที่ทุกคนเข้าถึงได้”