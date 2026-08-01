ทรูคอฟฟี่ x ซีพี-เมจิ จัดกิจกรรม “TrueCoffee The Power Up Run” ปลุกเทรนด์กาแฟโปรตีนสูง

ทรูคอฟฟี่ แบรนด์กาแฟพรีเมียมสัญชาติไทย ผนึกกำลัง บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “The Power Up Series” เครื่องดื่มโปรตีนสูงที่เติมพลังให้ทุกจังหวะชีวิตอย่างมีสไตล์ ด้วยการผสานกาแฟไทย ช็อกโกแลต และมัทฉะคุณภาพจากทรูคอฟฟี่ เบลนเข้ากับ MEIJI HIGH PROTEIN ACTIV นมโปรตีนสูงอย่างลงตัว พร้อมมอบทั้งรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ และความสดชื่น ผ่าน 5 เมนู ได้แก่ กาแฟลาเต้นมโปรตีน กาแฟดัลโกนานมโปรตีน ช็อกโกแลตนมโปรตีน ช็อกโกแลตสตรอว์เบอร์รีนมโปรตีน และมัทฉะสตรอว์เบอร์รีนมโปรตีน ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ตั้งแต่การเริ่มต้นวัน เติมพลังระหว่างวัน ไปจนถึงหลังออกกำลังกาย
พร้อมต่อยอดแอ็กทีฟไลฟ์สไตล์ให้เหล่ารันเนอร์ผ่านกิจกรรม “TrueCoffee The Power Up Run” ซึ่งออกสตาร์ตจากทรูคอฟฟี่ สาขาทรู ดิจิทัล พาร์ค ฮิลล์ไซด์ มุ่งสู่จุดเช็กพอยต์ Cloud 11 ก่อนวนกลับมาสัมผัสบรรยากาศบน Sky Track ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค พร้อมเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มคอลเลกชันใหม่ ปิดท้ายด้วยหลากหลายกิจกรรมและของที่ระลึกจากพันธมิตร ได้แก่ ซีพี-เมจิ, True Digital Park, HOKA, La Roche-Posay, Vichy Dercos และ 6ty Degrees ปิดท้ายด้วยการเติมความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มคอลเลกชันใหม่ ณ ร้านทรูคอฟฟี่
นางสาวอัจฉรา โสตถิพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทรู คอฟฟี่ กล่าวว่า “ท่ามกลางกระแสเฮลท์ตี้ไลฟ์สไตล์ ผู้บริโภคยุคใหม่ต่างมองหาอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่กับรสชาติ คุณภาพ และความสะดวก ทรูคอฟฟี่ ร่วมกับ ซีพี-เมจิ เดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง ‘The Power Up Series’ สะท้อนความมุ่งมั่นของทรูคอฟฟี่ในการก้าวสู่แบรนด์เครื่องดื่มพรีเมียมสัญชาติไทยที่พร้อมเติมพลังในทุกช่วงเวลาของวัน ด้วยวัตถุดิบคุณภาพและเมนูที่ตอบรับทั้งการเริ่มต้นวัน เติมความสดชื่นระหว่างวัน และฟื้นพลังหลังออกกำลังกาย พร้อมตอกย้ำบทบาทของทรูคอฟฟี่ในฐานะแบรนด์กาแฟพรีเมียมสัญชาติไทยที่เข้าใจและเติบโตเคียงข้างไลฟ์สไตล์ของคนไทยมาอย่างยาวนาน”
นายอภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มอบทั้งความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น ซีพี-เมจิจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นมโปรตีนสูงที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในทุกวัน
ความร่วมมือกับทรูคอฟฟี่ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดศักยภาพของ MEIJI HIGH PROTEIN ACTIV ผ่านเมนูกาแฟและเครื่องดื่มคุณภาพ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับทั้งรสชาติที่ดีและโปรตีนที่ร่างกายต้องการในแก้วเดียวกัน เราเชื่อว่าเครื่องดื่มในกลุ่ม The Power Up Series จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ต้องการเติมพลังระหว่างวัน และมองหาประสบการณ์การดื่มกาแฟที่ตอบโจทย์ทั้งความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการ”
ความร่วมมือระหว่างทรูคอฟฟี่และซีพี-เมจิครั้งนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ร่วมในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับวิถีชีวิตและความต้องการของคนยุคใหม่ พร้อมขยายทางเลือกเพื่อการดูแลตัวเองให้เข้าถึงง่ายและน่าสนใจยิ่งขึ้น ผ่าน “The Power Up Series” ทั้ง 5 เมนู ซึ่งพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้ ณ ร้านทรูคอฟฟี่สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดและโปรโมชันเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียของทรูคอฟฟี่