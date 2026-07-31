ORนำสินค้าไทยเด็ด ร่วมงาน Young รักษ์ทะเล

นางพิชาภรณ์ วงศ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) (OR) ตัวแทนจาก OR เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมถวายของที่ระลึก ณ บูธไทยเด็ดใน งานนิทรรศการ “Young รักษ์ทะเล: SEA THE CHANGE สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา” ภายในงาน OR ร่วมกับกลุ่มปตท. ได้ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชุน (ไทยเด็ด) โดยสินค้าที่นำมาจำหน่าย อาทิ Lonka Paradise ตุ๊กตาโขน จ.สมุทรสาคร มีทั้งกระเป๋าสตางค์ลายปลานกแก้ว ปลาบลูด้า ถุงผ้าลายปลากะพงแดง พะยูน พวงกุญแจหัวโขน เป็นต้น และขนมปั้นขลิบน้องหนึ่ง จ.พัทลุง สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เกิดการหมุนเวียนรายได้พร้อมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด “โออาร์เติมโอกาส ดีดีดี” ในมิติ “ชุมชนดี” ที่มุ่งเติมโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนไทย
ชมงานนิทรรศการ “Young รักษ์ทะเล: SEA THE CHANGE สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเรา” แบบ Immersive Experience ที่จะได้สัมผัสกับโลกใต้ทะเลเสมือนจริงบนจอขนาดใหญ่ และเลือกซื้อสินค้าจากไทยเด็ดได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2569 ณ NEX HALL ชั้น 5 สยามพารากอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า