ทช.เผยคืบหน้าก่อสร้างสะพานข้ามลำโดม จ.อุบลฯ กว่า 70% คาดแล้วเสร็จต้นปี 70

นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเทพื้นสะพานช่วงกลางและช่วงท้าย งานถนนลงหินคลุก งานก่อสร้างกำแพงกันดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2570 โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับความสะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง ช่วยร่นระยะทางได้ถึง 25 กิโลเมตร ทำให้การคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างตำบลกลางและตำบลตบหูเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งให้มีความครอบคลุมเชื่อมโยงโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับรายละเอียดการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดมนั้น มีระยะทางรวม 2.756 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+756 โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ความยาวสะพาน 130 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่งด้วยผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 59.13 ล้านบาท นอกจากนี้ ทช. ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในช่วงระหว่างการก่อสร้าง โดยได้มีการกำชับให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทช. จะมีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงาน ขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2569 เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดอีกด้วย