บาร์บีคิวพลาซ่า – BITEC – SAMA Garden เนรมิต BAR B GON PLANET GARDEN

ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา "บาร์บีกอน" ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่อยู่เคียงข้างร้านปิ้งย่าง แต่เติบโตไปพร้อมกับความทรงจำของผู้คนหลากหลายช่วงวัย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาพิเศษบนโต๊ะอาหารของคนไทยหลายเจเนอเรชัน วันนี้โลกแห่งจินตนาการของบาร์บีกอนกำลังถูกถ่ายทอดออกมาเป็นประสบการณ์จริง ให้ทุกคนได้ก้าวเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเอง
บาร์บีคิวพลาซ่า จึงจับมือกับ BITEC และ SAMA Garden จัดงาน BAR B GON PLANET GARDEN ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2569 ณ SAMA Garden, BITEC BURI อีเวนต์ไลฟ์สไตล์ที่หลอมรวมธรรมชาติ ศิลปะ และการใช้เวลาร่วมกัน ผ่านการถ่ายทอด “สวนบนดาวบาบีกุน” โลกแห่งจินตนาการของบาร์บีกอนให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเดินเล่น พักผ่อน และสร้างช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน
เพื่อทำให้เรื่องราวของ “สวนบนดาวบาบีกุน” มีชีวิตขึ้นมา บาร์บีคิวพลาซ่า ได้ร่วมงานกับ Livelyhood นักวาดภาพประกอบและศิลปินชาวไทย เจ้าของลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างโลกแฟนตาซีที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยรายละเอียดของธรรมชาติ ร่วมออกแบบ Artwork ของงาน ทั้งภาพประกอบและองค์ประกอบทางศิลป์ที่ถ่ายทอดบรรยากาศของดินแดนที่รายล้อมด้วยป่าดิบชื้นและพันธุ์ไม้เขียวชอุ่ม พร้อมเรื่องราวของ "คริสตัลแห่งความสุข" พลังงานสำคัญของดาวบาร์บีกุน ที่ยิ่งผู้คนออกมาใช้เวลาร่วมกันและแบ่งปันรอยยิ้มมากเท่าไร ก็ยิ่งเปล่งประกาย ทำให้ทั้งเมืองสดใสและน่าอยู่ยิ่งขึ้น
ชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า “ทุกวันนี้เวลาผู้คนออกไปข้างนอก สิ่งที่มองหาไม่ใช่แค่อาหารอร่อย แต่คือสถานที่ที่ได้ใช้เวลากับคนสำคัญและมีความทรงจำดี ๆ กลับบ้าน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่บาร์บีคิวพลาซ่าอยากต่อยอดจากร้านปิ้งย่าง สู่การสร้างประสบการณ์ที่ชวนผู้คนออกมาใช้ชีวิต พบปะ และแบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน
หลังจากกิจกรรมปิ้งย่างกลางสวนได้รับกระแสตอบรับที่ดีในปีที่ผ่านมา ปีนี้เราจึงต่อยอดสู่การจัดงานเป็นครั้งที่ 2 พร้อมขยายเรื่องราวของบาร์บีกอนผ่าน BAR B GON PLANET GARDEN ให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสโลกของบาร์บีกอนในรูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งธรรมชาติ ศิลปะ อาหาร และกิจกรรมที่ทุกคนสามารถใช้เวลาร่วมกันได้
เราหยิบแรงบันดาลใจจาก "หนังสือบาร์บีกอนกับภารกิจตามหาไฟศักดิ์สิทธิ์" มาต่อยอดเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถเดินเข้าไปสัมผัสได้จริง ทั้งการเดินเล่น พักผ่อน รับประทานอาหาร และทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่เดียว ภายในงานทุกคนจะได้ค่อยๆ ใช้เวลาไปกับ 6 Experience Zones ที่ชวนให้เดินเล่น พักผ่อน และค้นพบเสน่ห์ของ "สวนบนดาวบาบีกุน" ในแต่ละมุม เริ่มจาก Bar B GON Planet Garden สวนธีมมิ่งที่จำลองบรรยากาศบ้านเกิดของบาร์บีกอนผ่านธรรมชาติและพันธุ์ไม้เขียวชอุ่ม ก่อนแวะสร้างสรรค์ผลงานที่ Art & Craft Workshop Station เดินชม Pre-Mother's Day Floral Garden สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย และไม้ดอกสีฟ้า-ขาว ต้อนรับเทศกาลวันแม่ เลือกช้อปต้นไม้และสินค้า Green Lifestyle ภายใน House of Plants และ Green Lifestyle Hall พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ทั้ง Nature Play Kid Zone สำหรับเด็ก ๆ และ Pet-Friendly Garden ที่ต้อนรับสมาชิกสี่ขาให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในงาน
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่เราอยากชวนทุกคนมาสัมผัส คือโซนปิ้งย่างกลางสวน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจัตุรัสกลางเมืองของดาวบาร์บีกุน ชวนผู้มาเยือนล้อมวงอิ่มอร่อยท่ามกลางสวนสีเขียว พร้อมเมนูเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะงาน อาทิ ชุดการ์เด้น ซีฟู้ด & หมูหรือเนื้อ, สลัดกะหล่ำฝอยเดรสซิ่งงาคั่ว และสลัดกะหล่ำน้ำมันงาสไตล์ญี่ปุ่น ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ปิ้งย่างกลางสวนโดยเฉพาะ
สุดท้ายนี้ เรามองว่าบาร์บีกอนไม่ได้เป็นเพียงมาสคอตของแบรนด์ แต่เป็นเพื่อนที่หลายคนเติบโตมาด้วยกัน จึงยังมีอีกหลายเรื่องราวที่พร้อมต่อยอดเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ผู้คนได้กลับมาใช้เวลาร่วมกัน เราอยากให้ BAR B GON PLANET GARDEN เป็นมากกว่าอีเวนต์ แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเฝ้ารอกลับมาพบกันในทุกปี พร้อมเก็บเกี่ยวความทรงจำดี ๆ กลับบ้าน เพราะสำหรับเรา 'ช่วงเวลาที่มีความหมาย' คือสิ่งที่ทำให้แบรนด์อยู่ในความทรงจำของผู้คนได้ยาวนานที่สุด" ชาตยา กล่าว
ปิติภัทร บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BHIRAJ BURI GROUP กล่าวว่า “เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ไม่ได้มองหาสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่กำลังมองหาประสบการณ์และพื้นที่ที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิต ผู้คนโหยหาธรรมชาติ แต่กลับมีเวลาและพื้นที่น้อยลงในการเข้าถึง เราจึงตั้งคำถามว่า จะทำอย่างไรให้ธรรมชาติกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนเมืองได้จริง นั่นคือจุดเริ่มต้นของ SAMA Garden Green Lifestyle Destination ที่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมต้นไม้ แต่เป็น 'สวน 0 นาที' พื้นที่ที่เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปะ และการใช้ชีวิตเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถพักผ่อน เติมพลัง และเริ่มต้น Green Living ได้อย่างง่ายและเข้าถึงได้
SAMA Garden ถูกออกแบบให้เป็น Green Lifestyle Destination ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ผ่าน Experience Zones ที่ทุกคนสามารถใช้เวลาได้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็น Plant Zone สำหรับคนรักต้นไม้, Garden Gadget Zone ที่รวมอุปกรณ์และไอเดียแต่งสวน, Café & Restaurant Zone สำหรับการพักผ่อน, Outdoor Lifestyle Zone ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง, Pet Zone สำหรับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยง, Kid Zone ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านธรรมชาติ และ Lifestyle Hall ที่รวบรวมสินค้า Eco และงานดีไซน์จากแบรนด์คุณภาพ เราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่า Green Living ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของคนรักต้นไม้ แต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัส เรียนรู้ และนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
การร่วมมือกับ บาร์บีคิวพลาซ่า ครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่สะท้อนแนวคิดเดียวกัน คือการทำให้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน เราอยากยกระดับประสบการณ์ของการมารับประทานอาหาร ให้กลายเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน ได้ใช้เวลากับครอบครัวและคนที่รัก ท่ามกลางบรรยากาศสวนสีเขียวที่ช่วยเติมความสุขและความผ่อนคลายให้กับคนเมือง ความร่วมมือครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า SAMA Garden พร้อมเป็นพื้นที่ที่เปิดรับแบรนด์และพันธมิตรที่มีแนวคิดเดียวกัน ในการร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติ
เป้าหมายของ SAMA Garden ไม่ใช่เพียงการสร้างพื้นที่สีเขียว แต่คือการสร้าง Community ของผู้คนที่รักธรรมชาติ และอยากใช้ชีวิตใกล้ชิดกับต้นไม้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสะสมต้นไม้ คนรักการจัดสวน หรือครอบครัวที่กำลังมองหาพื้นที่พักผ่อน ทุกคนสามารถเข้ามาใช้เวลาร่วมกันได้ที่นี่
“เราอยากให้ SAMA Garden เป็น กรีนคอมมูนิตี้ที่คนเมืองสามารถแวะมาพบปะ พักผ่อน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน และแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ และนำแนวความคิด Green Living ไปปลูกที่บ้าน กลายเป็น ‘สวน 0 นาที’ ของตนเอง SAMA Garden ยังพร้อมเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เวิร์กชอป และประสบการณ์ที่เชื่อมโยงธรรมชาติเข้ากับการใช้ชีวิต เพื่อปลูกฝังแนวคิด Green Living ให้กับครอบครัว เด็ก ๆ และคนรุ่นใหม่อย่างเป็นธรรมชาติสำหรับเรา ความสำเร็จของ SAMA Garden ไม่ได้วัดจากจำนวนต้นไม้ที่ขายได้ แต่คือการที่ผู้คนอยากกลับมาใช้เวลาที่นี่อีกครั้ง เพราะรู้สึกว่าได้พักผ่อน ได้แรงบันดาลใจ และได้เป็นส่วนหนึ่งของ Community ที่เติบโตไปด้วยกัน" ปิติภัทร กล่าว