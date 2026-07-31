หงส์ไทย สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธลีลาปางประทานพร พร้อมกิจกรรม "หงส์ไทย ปันสุข แจกโรงทาน สานสายใยชุมชน" ประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนพลังแห่งศรัทธาและการแบ่งปัน

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (25 กรกฎาคม 2569) – บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด เดินหน้าขยายการดำเนินงานในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดย สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสาขาแห่งใหม่ของบริษัท ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระพุทธลีลาปางประทานพร พร้อมกิจกรรมเพื่อสังคม "หงส์ไทย ปันสุข แจกโรงทาน สานสายใยชุมชน" โดยมีประชาชน กว่า 600 คน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธา ความเป็นสิริมงคล และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างอบอุ่น
การดำเนินงานของ สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายการให้บริการของบริษัท เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนและชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างทั่วถึง พร้อมยกระดับการบริการและสานต่อพันธกิจในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม ภายใต้แนวคิด "ธุรกิจเติบโต ชุมชนเติบโตไปด้วยกัน"
ด้วยความตั้งใจของบริษัทในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมพิธี มีประชาชนเดินทางมารอตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 และตั้งแต่เวลา 04.00 น. ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ได้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ก่อนรุ่งสาง สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันของพี่น้องประชาชนที่มีต่อกิจกรรมในครั้งนี้
ภายในพิธี ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระครูวิบูลประยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธลีลาปางประทานพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ความร่มเย็นเป็นสุข และความมั่นคงขององค์กร
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด กล่าวว่า
"ในนามของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระเถรานุเถระทุกท่าน แขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญในครั้งนี้ การได้เห็นทุกท่านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกและเช้ามืด ทำให้พวกเรารู้สึกซาบซึ้งและมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง ความศรัทธาและความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้ จะเป็นพลังสำคัญให้หงส์ไทยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ พร้อมดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนสังคม และเติบโตเคียงข้างชุมชนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน"
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม "หงส์ไทย ปันสุข แจกโรงทาน สานสายใยชุมชน" โดยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมแจกอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน สะท้อนแนวคิดของหงส์ไทยที่เชื่อมั่นว่า การเติบโตของธุรกิจต้องเติบโตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการหงส์ไทยมิตรยามยาก การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ขาดโอกาส ผู้ประสบภัย รวมถึงกิจกรรม "หงส์ไทย ปันสุข แจกโรงทาน สานสายใยชุมชน" ที่ดำเนินการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
การจัดพิธีมงคลและกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งบทสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ในการสืบสานพระพุทธศาสนา อนุรักษ์คุณค่าความเป็นไทย พัฒนาสมุนไพรไทยควบคู่กับการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม และสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนในทุกพื้นที่ที่หงส์ไทยดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคง เคียงข้างสังคมไทยต่อไป