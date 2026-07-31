เซ็นทรัลพัฒนา รุกตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลี จับมือ KTPA ชูซอฟต์พาวเวอร์ “อาหารไทย”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-เกาหลี (KTPA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต่อยอดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเกาหลี ผ่านการคัดสรรร้านอาหารและเมนูไทยคุณภาพจาก "เซ็นทรัล ฟู้ด" ใน 16 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ครอบคลุมเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ มุ่งสร้างประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมอาหารไทยให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ
พิธีลงนามได้รับเกียรติจาก “คิม อิน-โฮ” นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-เกาหลี (KTPA) พร้อมผู้แทนจากบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำของเกาหลี ครอบคลุมทั้งตลาดนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยตนเอง (FIT) กรุ๊ปทัวร์ อินเซนทีฟ และกอล์ฟทัวร์ รวมถึงผู้บริหารจากภาคธุรกิจอาหาร ร้านอาหาร และการตลาดของทั้งสองประเทศ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน สะท้อนความร่วมมือในการต่อยอดการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเกาหลี ผ่านการใช้ "อาหารไทย" เป็นซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ พร้อมเปิดโอกาสความร่วมมือสู่ภาคธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศ
ภัทรา ทรัพยะประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจศูนย์อาหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อาหารไทยได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก และเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนเลือกเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
ความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลพัฒนา และ KTPA ในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดศักยภาพของ ‘เซ็นทรัล ฟู้ด’ ในการนำเสนอร้านอาหารคุณภาพและเมนูไทยต้นตำรับจากเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีความหมายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 631,777 คน ติดอันดับ 5 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด* ( *ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ กรกฎาคม 2569)
นอกจากนี้ จากข้อมูลพบว่า นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเป็นกลุ่มลูกค้าศักยภาพสูงของศูนย์การค้าเซ็นทรัลในหลายเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเซ็นทรัล มารีนา เอาท์เล็ต ซึ่งมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีสูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 19% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด รวมถึงเซ็นทรัล พัทยา,เซ็นทรัล เชียงใหม่ และเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เช่นกัน สะท้อนศักยภาพของตลาดเกาหลีและโอกาสในการต่อยอดการท่องเที่ยวผ่านซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทย
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนานำเสนอประสบการณ์อาหารไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีผ่าน "เซ็นทรัล ฟู้ด" ใน 16 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ครอบคลุมเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล พาร์ค, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล มารีนา เอาท์เล็ท, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล เชียงราย, เซ็นทรัล อุดร, เซ็นทรัล สมุย, เซ็นทรัล หาดใหญ่, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล กระบี่
โดยคัดสรรร้านอาหารชื่อดังและเมนูไทยต้นตำรับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี อาทิ ราดหน้ายอดผักสูตร 40 ปี (ศาลเจ้าพ่อเสือ), นายอ้วนเย็นตาโฟบะเต็งเสาชิงช้า,โกยีข้าวมันไก่, เตี๋ยวเรือท่านประธาน, สุกี้เมาเวอริค, ขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย และ SO!COFF เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยอย่างแท้จริง พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยและกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองหลักทั่วประเทศ
เซ็นทรัลฟู้ด ศูนย์รวมร้านอาหารชื่อดัง ร้านระดับตำนาน ทั้งอาหารไทยและนานาชาติ กว่า 100 ร้านค้า ที่ได้รางวัลการันตีมากมาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหารของทุกเจเนอเรชัน อีกทั้งยังเป็น Food Destination ของศูนย์การค้า ที่ได้รับการนิยมและยอมรับจากนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติอย่างกว้างขวาง