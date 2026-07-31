แกร็บฟู้ด ชี้ Gelato Effect ออเดอร์ไอศกรีมพุ่ง 70%

แกร็บฟู้ด แอปสั่งอาหารอันดับหนึ่งในประเทศไทยเผยยอดสั่งไอศกรีมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีพุ่งกว่า 70% ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2569)
จากอานิสงส์ของกระแส Ultra Smooth Gelato Effect ที่มาปลุกตลาดไอศกรีมมูลค่า 25,000 ล้านบาทในประเทศไทยให้คึกคักแม้จะเป็นช่วงหน้าฝน ด้วยสัดส่วนของลูกค้าหน้าใหม่ซึ่งไม่เคยสั่งไอศกรีมมาก่อนถึง 40%
โดย “ช็อกโกแลต” เป็นรสชาติขายดีที่สุดครองใจคนไทยด้วยส่วนแบ่งกว่า 70% ขณะที่ “พิสตาชิโอ” กลายเป็นรสชาติดาวรุ่งที่มาแรงที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ใช้บริการค้นหาเมนู “เจลาโต้” (Gelato) บนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นจากปกติถึง 6 เท่า
นายจิรกิตติ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเดลิเวอรี แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า “โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ไอศกรีมมักจะได้รับความนิยมและมียอดขายเติบโตขึ้นในช่วงหน้าร้อน รวมถึงช่วงเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง แต่ในปีนี้เทรนด์การบริโภคไอศกรีม ทั้งแบบตักทานที่ร้านและแบบบรรจุภัณฑ์ พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกรกฎาคมทั้งๆ ที่เป็นฤดูฝน อันเป็นผลมาจากกระแสไวรัล ‘เจลาโต้ระดับอัลตร้าสมูท’ ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมให้ทั้งอุตสาหกรรมไอศกรีมที่มีมูลค่ารวมกว่า 25,000 ล้านบาท กลายเป็น Ripple Effect ที่ส่งผลบวกให้ทั้งกับแบรนด์ขนาดใหญ่ ร้านขายไอศกรีมขนาดเล็ก รวมถึงแพลตฟอร์มเดลิเวอรีด้วย”
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เราพบว่ามีออเดอร์การสั่งไอศกรีมผ่านบริการ GrabFood เติบโตขึ้นถึง 70% ขณะที่ผู้ใช้บริการหันมาสั่งไอศกรีมแบบบรรจุภัณฑ์ผ่านบริการ GrabMart เพื่อไปรับประทานที่บ้านสูงขึ้นถึง 2 เท่าตัว ทั้งนี้ กว่า 40% ถือเป็นลูกค้าหน้าใหม่ที่ไม่เคยสั่งไอศกรีมมาก่อน
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของเทรนด์ในโลกโซเชียลที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนเมือง ซึ่งแม้จะไม่ได้มีโอกาสไปทดลองสินค้าหรือบริการที่อยู่ในกระแส แต่ก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกมาทดแทนในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับแบรนด์อื่นๆ ที่อยู่ในตลาด
นอกจากนี้ แกร็บฟู้ดยังเผยอินไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริโภคไอศกรีม อันได้แก่
1. ร้านไอศกรีมที่ขายดีที่สุดบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรียังคงเป็นแบรนด์ใหญ่อย่าง สเวนเซ่นส์ (Swensen's) แดรี่ควีน (Dairy Queen) และ มี่เสวี่ย (MIXUE) ขณะที่ร้านไอศกรีมแบบสเปเชียลตี้ก็มียอดขายโดยรวมพุ่งขึ้นถึง 2 เท่า อาทิ ร้าน Guss Damn Good ร้าน Molto Gelato ร้าน GERTO Gelato และร้าน Daddy Don’t Know
2. รสชาติไอศกรีมที่ขายดีที่สุด คือ “ช็อกโกแลต” โดยมีสัดส่วนกว่า 70% รองลงมาคือ วานิลลา และมัตจะ ขณะที่ “พิสตาชิโอ” กลายเป็นรสชาติที่มาแรงที่สุด
3. ลูกค้าที่สั่งซื้อไอศกรีมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่สั่งซื้อซ้ำสูงถึง 60% แต่ก็มีลูกค้าหน้าใหม่ถึง 40% โดยมูลค่าเฉลี่ยในการสั่งซื้อไอศกรีมต่อออเดอร์อยู่ระหว่าง 150 - 300 บาท
4. มี 5 จังหวัดที่มียอดสั่งซื้อไอศกรีมผ่านแพลตฟอร์มสูงสุด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และ ขอนแก่น
5. จำนวนการค้นหา (Menu Search) คำสำคัญอย่าง “Gelato” และ “เจลาโต้” ทั้งบน GrabFood และ GrabMart พุ่งขึ้นมากกว่า 6 เท่า